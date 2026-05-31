Mega-Sena

Mega-Sena 3014 faz sorteio com prêmio acumulado

Sorteio acontece em São Paulo

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3014 Premiação está acumulada há 3 concursos - Getty

A Mega-Sena chega à primeira semana de junho com um prêmio de R$ 16 milhões em jogo. Após acumular no sorteio do último sábado, a principal loteria do país volta a receber apostas para o concurso 3014, que será realizado nesta terça-feira, 2 de junho de 2026.

Nenhum jogador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso anterior, fazendo o valor da faixa principal crescer para a próxima extração. Os números do resultado da mega-sena 3013 foram: 02, 14, 21, 22, 34 e 44.

Com a nova estimativa, uma única aposta vencedora poderá garantir uma fortuna suficiente para comprar imóveis, investir o dinheiro e conquistar a independência financeira. Por isso, a corrida pelas apostas ganha força à medida que o sorteio se aproxima.

A extração acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

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Os interessados têm até as 19h de terça-feira para registrar seus jogos. As apostas podem ser feitas presencialmente nas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site e aplicativo das Loterias Caixa.

Para jogar online, basta acessar a plataforma com CPF e senha cadastrados, selecionar a Mega-Sena, escolher de seis a 20 dezenas e concluir o pagamento dentro do prazo estabelecido.

Além da aposta tradicional, os jogadores podem optar pelos bolões oficiais, uma alternativa para concorrer a prêmios maiores dividindo o custo do jogo com outras pessoas. Também estão disponíveis as modalidades Surpresinha, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema, e Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos seguidos.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. Já quem decide marcar mais números aumenta as probabilidades de acerto, mas também paga um valor maior pelo jogo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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