Mega-Sena 2348 sorteia hoje prêmio de R$ 50 milhões (o maior do ano)

Neste sábado, dia 27, os apostadores da Mega-Sena 2348 que acertarem o resultado do concurso podem ganhar o prêmio acumulado de R$ 50 milhões. Quem quiser tentar a sorte para faturar a bolada, deve fazer seu jogo até às 19h – uma hora antes do sorteio.

Tanto pelas casas lotéricas, quanto pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, é possível registrar o jogo de forma presencial e online. Ganha os R$ 50 milhões o jogador que conseguir cravar as seis dezenas sorteadas. Se mais de uma pessoa acertar o resultado, o prêmio será distribuído igualmente.

Resultado da Mega-Sena 2348

O resultado da Mega-Sena 2348 será divulgado a partir das 20h e contará com transmissão ao vivo por meio do canal Caixa do Youtube e da página Loterias Caixa do Facebook. Os sorteios da modalidade são realizados, geralmente, toda quarta-feira e sábado. Porém, existem as Mega Semanas que têm concursos três vezes na semana, sendo de terça-feira, quarta-feira e sábado.

Quanto custa o jogo da Mega-Sena 2348?

A aposta simples de seis números sai por R$ 4,50. Esta modalidade permite adicionar dezenas na aposta para aumentar a chance de ganhar. Dessa forma, o valor aumenta e pode chegar a R$ 22,5 mil se o jogo tiver 15 números – quantidade máxima permitida.

Qual é chance de ganhar o prêmio acumulado?

A chance do prêmio acumulado sair para uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com as Loterias Caixa. Já nas demais faixas de acertos a probabilidade aumenta para uma em cerca de 154,5 mil na quina e uma em 2,3 mil na quadra.

- PUBLICIDADE -

Últimos 50 resultado da Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena concurso 2347, quarta-feira, dia 20 de fevereiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2346, sábado, dia 20 de fevereiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2345, quarta-feira, dia 17 de fevereiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2344, sábado, dia 13 de fevereiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2343, quarta-feira, dia 10 de fevereiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2342, sábado, dia 06 de fevereiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2341, quarta-feira, dia 03 de fevereiro.

- PUBLICIDADE -

Resultado da Mega-Sena concurso 2340 , sábado, dia 30 de janeiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2339 , quinta-feira, dia 28 de janeiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2338 , terça-feira, dia 26 de janeiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2335, sábado, dia 16 de janeiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2334, quarta-feira, dia 13 de janeiro.



Resultado da Mega-Sena concurso 2333, sábado, dia 09 de janeiro.

- PUBLICIDADE -

Resultado da Mega-Sena concurso 2332, quarta-feira, 06 de janeiro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2331, sábado, 02 de janeiro.

Resultado da Mega da Virada concurso 2330, quinta-feira, 31 de dezembro.

Resultado da Mega-Sena concurso 2329, sábado, 19 de dezembro.