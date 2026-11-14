Mega-Sena vai pagar bolada de R$ 27 milhões; como fica sorteio com feriado

Veja quando é o dia do sorteio

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A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 27 milhões no sorteio. O concurso 3.086 será realizado após ninguém acertar as seis dezenas no último sorteio, na quinta-feira (12). O prêmio acumulou depois que nenhuma aposta acertou todos os números do concurso 3.085. Com isso, os apostadores terão uma nova oportunidade de concorrer à bolada neste fim de semana. O sorteio está previsto para as 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No concurso 3.085, realizado na quinta-feira, 12 de novembro, as dezenas sorteadas foram: 10 – 27 – 29 – 37 – 39 – 59

Na faixa de cinco acertos, 30 apostas foram premiadas, com R$ 37.046,54 para cada uma. Já a quadra teve 2.272 ganhadores, que receberão R$ 698,81 cada.

Como apostar na Mega-Sena?

O sorteio da mega-sena vai acontecer no feriado deste domingo, 15 de novembro, a partir das 11h. Para concorrer ao prêmio de R$ 27 milhões, o jogador deve marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível escolher mais números, o que aumenta o preço do jogo e as chances matemáticas de acertar.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Para o concurso deste domingo, as apostas podem ser feitas até as 10h, no horário de Brasília.

O ganhador pode resgatar o prêmio em uma agência da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento de identificação com CPF.

Prêmios de até R$ 2.428,80 também podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas. Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apresentação na agência.

É importante ficar atento ao prazo: os prêmios das Loterias Caixa prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).