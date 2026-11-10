Mega-Sena de hoje faz sorteio com chance de fazer 3 milionários

Mega-Sena de hoje faz sorteio com chance de fazer 3 milionários

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira, 10 de novembro de 2026, mais um sorteio com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. O concurso 3.084 será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), conforme o calendário das Loterias Caixa.

O sorteio acontece depois de uma semana com alterações na programação das loterias federais em razão do feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro. Na ocasião, o concurso que seria realizado na terça-feira, 3 de novembro, teve seu calendário ajustado.

Agora, a Mega-Sena volta à programação regular, com concursos às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar do concurso 3084 da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O jogo pode ser registrado em casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo oficial da Caixa.

Também existe a possibilidade de participar de bolões, modalidade que permite dividir o valor da aposta entre várias pessoas.

As apostas para o sorteio desta terça-feira podem ser feitas até as 20h, uma hora antes da extração.

Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860.

Quem deseja aumentar as chances pode marcar mais números no volante, mas o preço do jogo também sobe. Com sete dezenas, por exemplo, a probabilidade passa para uma em 7.151.980, enquanto o valor da aposta é de R$ 42.

O prêmio principal é destinado a quem acertar os seis números sorteados. Também há premiações para os jogadores que fizerem quatro ou cinco acertos.

Por que os sorteios da Mega-Sena mudaram de sábado para domingo?

A mudança no calendário da Mega-Sena ocorreu em julho de 2026, quando a Caixa Econômica Federal anunciou alterações nos dias e horários de realização das loterias federais.

Até então, a modalidade tinha sorteios às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 21h. Com a nova programação, os concursos que aconteciam aos sábados passaram para os domingos, às 11h.

A alteração também atingiu outras modalidades das Loterias Caixa. Os sorteios de domingo passaram a integrar o calendário regular, enquanto os concursos durante a semana continuaram com horários próprios.