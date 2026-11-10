Tela Quente hoje: Globo exibe Não! Não Olhe! nesta segunda-feira

Tela Quente hoje: Globo exibe Não! Não Olhe! nesta segunda-feira

A Tela Quente desta segunda-feira, 9 de novembro, exibe o filme Não! Não Olhe! (2022), a partir das 23h15, na TV Globo. Dirigido por Jordan Peele, o longa combina elementos de terror, ficção científica e faroeste em uma história sobre acontecimentos misteriosos em uma propriedade rural no interior da Califórnia.

História do filme Não! Não Olhe!

A trama acompanha os irmãos OJ Haywood, interpretado por Daniel Kaluuya, e Emerald Haywood, vivida por Keke Palmer. Os dois trabalham com o treinamento de cavalos para produções cinematográficas e precisam assumir os negócios da família depois da morte inesperada do pai.

A rotina no rancho começa a mudar quando fenômenos inexplicáveis passam a acontecer na região. Os animais apresentam comportamentos estranhos, equipamentos eletrônicos deixam de funcionar e objetos parecem cair do céu.

Ao perceberem que os acontecimentos podem estar relacionados à presença de um objeto voador não identificado, os irmãos decidem investigar o fenômeno e tentar registrar imagens que comprovem a existência daquilo que estão testemunhando.

A situação também envolve Ricky Park, personagem de Steven Yeun, que administra um parque temático inspirado no Velho Oeste nas proximidades da propriedade. O interesse pelo fenômeno acaba colocando diferentes personagens em situações perigosas.

O filme reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão. Entre os principais integrantes do elenco estão:

Daniel Kaluuya como OJ Haywood;

Keke Palmer como Emerald Haywood;

Steven Yeun como Ricky Park;

Brandon Perea como Angel Torres;

Michael Wincott como Antlers Holst;

Keith David como Otis Haywood Sr.;

Wrenn Schmidt como Amber Park;

Barbie Ferreira como Nessie;

Donna Mills como Bonnie Clayton.

Não! Não Olhe! tem direção e roteiro de Jordan Peele, cineasta conhecido por produções como Corra! (2017) e Nós (2019).

O diretor constrói uma narrativa que vai além dos elementos tradicionais de uma história sobre extraterrestres. O filme também aborda a exploração do espetáculo, a busca por fama e os riscos de transformar acontecimentos extraordinários em entretenimento.

Lançado em 2022, o longa tem aproximadamente 2h10 de duração e classificação indicativa de 14 anos.

A exibição de Não! Não Olhe! está prevista para começar às 23h15 desta segunda-feira (9), na TV Globo, logo após o programa A Clínica. A programação pode sofrer alterações.