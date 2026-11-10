Canais
Cinema & TV

Tela Quente hoje: Globo exibe Não! Não Olhe! nesta segunda-feira

Filme dirigido por Jordan Peele mistura terror, ficção científica e suspense

Escrito por Anny Malagolini
filme Não! Não Olhe!
Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Tela Quente desta segunda-feira, 9 de novembro, exibe o filme Não! Não Olhe! (2022), a partir das 23h15, na TV Globo. Dirigido por Jordan Peele, o longa combina elementos de terror, ficção científica e faroeste em uma história sobre acontecimentos misteriosos em uma propriedade rural no interior da Califórnia.

História do filme Não! Não Olhe!

A trama acompanha os irmãos OJ Haywood, interpretado por Daniel Kaluuya, e Emerald Haywood, vivida por Keke Palmer. Os dois trabalham com o treinamento de cavalos para produções cinematográficas e precisam assumir os negócios da família depois da morte inesperada do pai.

A rotina no rancho começa a mudar quando fenômenos inexplicáveis passam a acontecer na região. Os animais apresentam comportamentos estranhos, equipamentos eletrônicos deixam de funcionar e objetos parecem cair do céu.

Ao perceberem que os acontecimentos podem estar relacionados à presença de um objeto voador não identificado, os irmãos decidem investigar o fenômeno e tentar registrar imagens que comprovem a existência daquilo que estão testemunhando.

A situação também envolve Ricky Park, personagem de Steven Yeun, que administra um parque temático inspirado no Velho Oeste nas proximidades da propriedade. O interesse pelo fenômeno acaba colocando diferentes personagens em situações perigosas.

O filme reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão. Entre os principais integrantes do elenco estão:

  • Daniel Kaluuya como OJ Haywood;
  • Keke Palmer como Emerald Haywood;
  • Steven Yeun como Ricky Park;
  • Brandon Perea como Angel Torres;
  • Michael Wincott como Antlers Holst;
  • Keith David como Otis Haywood Sr.;
  • Wrenn Schmidt como Amber Park;
  • Barbie Ferreira como Nessie;
  • Donna Mills como Bonnie Clayton.

Não! Não Olhe! tem direção e roteiro de Jordan Peele, cineasta conhecido por produções como Corra! (2017) e Nós (2019).

O diretor constrói uma narrativa que vai além dos elementos tradicionais de uma história sobre extraterrestres. O filme também aborda a exploração do espetáculo, a busca por fama e os riscos de transformar acontecimentos extraordinários em entretenimento.

Lançado em 2022, o longa tem aproximadamente 2h10 de duração e classificação indicativa de 14 anos.

A exibição de Não! Não Olhe! está prevista para começar às 23h15 desta segunda-feira (9), na TV Globo, logo após o programa A Clínica. A programação pode sofrer alterações.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Mais lidas

Aima A05 no Brasil

Mini carro elétrico chinês tem três lugares, roda 60 km e pode custar R$ 49 mil

Os Simpsons previram apagão mundial

Os Simpsons previram apagão mundial no dia 17 de novembro? Entenda a teoria que viralizou

pronunciamento Lula

Veja o pronunciamento do Presidente Lula hoje na íntegra

Karatê Kid sessão da tarde

Sessão da Tarde hoje: Karatê Kid tem Jackie Chan e Jaden Smith

Você pode gostar também

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo Samba de Gafieira

Que horas começa o Teleton hoje

Que horas começa o Teleton hoje no SBT: transmissão ao vivo

doar teleton

Veja como doar para o Teleton 2026

Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna sessão da tarde

Sessão da Tarde hoje vai passar o filme Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna

Amigos Para Sempre sessão da tarde

Sessão da Tarde hoje exibe Amigos Para Sempre, inspirado em história real

morte max avenida brasil

Max morre em Avenida Brasil? Relembre o desfecho do personagem

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes