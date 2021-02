Confira o resultado da Quina 5500 de hoje, quinta-feira (25/2)

O resultado da Quina 5500 pode pagar R$ 10 milhões nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. O sorteio ocorreu às 20 horas e as dezenas sorteadas foram: 45 – 19 – 03 – 34 – 79.

O resultado da Quina 5500, hoje, é transmitido ao vivo pela Caixa Loterias por meio do canal no YouTube.

Resultado da Quina concurso 5500

Confira o resultado da Quina 5499, sorteado na quarta-feira, 24 de fevereiro (24/02/2021). Os números sorteados foram 53 33 67 06 22.

Confira o resultado da Quina 5498, sorteado na terça-feira, 23 de fevereiro (23/02/2021). Os números sorteados foram ​66 47 25 46 49.

Confira o resultado da Quina 5497, segunda-feira, 22 de fevereiro (22/02/2021). Os números sorteados foram ​79 58 46 69 80.

Confira o resultado da Quina 5496, sábado, 20 de fevereiro (20/02/2021). Os números do sorteio foram: 80 04 17 66 54

Confira o resultado da Quina 5495, sexta-feira, 19 de fevereiro (19/02/2021). Os números do sorteio foram: 07 70 23 11 65.

- PUBLICIDADE -

Confira o resultado da Quina 5494, sorteado na quinta-feira, 18 de fevereiro (18/02). Os números sorteados foram: 38 03 52 29 12.

Confira o resultado da Quina 5493, quarta-feira, 17 de fevereiro (17/02/2021). Os números do sorteio foram: 48 66 60 77 53

Confira o resultado da Quina 5492, sábado, 13 de fevereiro (13/02/2021). Os números do sorteio foram: 14 27 36 39 47.

Confira o resultado da Quina 5491, na sexta-feira, 12 de fevereiro (12/02/2021). Os números do sorteio foram: 04 07 19 55 69.

Assista aos sorteios gravados no perfil da Caixa no Youtube.

Prêmios da Quina

A Quina paga diversos prêmios em suas faixas diariamente. O prêmio bruto do sorteio equivale a 43,35% da arrecadação. Com isso, a partir deste valor as faixas são divididas da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números,

19% entre os acertadores de 4 números,

20% entre os acertadores de 3 números,

11% entre os acertadores de 2 números e

15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

- PUBLICIDADE -

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

Como receber o prêmio?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Quina, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.