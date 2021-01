Resultado do Super Sete 45 acumulou e prêmio sobe para R$ 300 mil

O resultado do Super Sete 45 foi divulgado na tarde desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Nenhum apostador conseguiu acertar as dezenas que foram sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou e subiu para R$ 300 mil.

Resultado do Super Sete 45

O resultado do Super Sete 45 teve as seguintes dezenas sorteadas: 1 7 1 7 9 4 7

7 acertos – Não houve ganhadores;

6 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 13.895,16;

5 acertos – 58 apostas ganhadoras, R$ 684,49;

4 acertos – 834 apostas ganhadoras, R$ 47,60;

3 acertos – 7.794 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio do Super Sete de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado do Super Sete 45, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Confira mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Últimos resultados do Super Sete

Resultado da Super Sete 44 (18/01). Os números sorteados foram: 3 5 9 8 2 5 3.

Resultado da Super Sete 43 (15/01). Os números sorteados foram: 8 1 4 4 6 4 7.

Resultado da Super Sete 42 (13/01). Os números sorteados foram: 5 8 4 3 5 1 7.

Próximo sorteio do Super Sete

Para tentar a chance de acertar o próximo resultado do Super Sete, basta fazer um jogo em qualquer casa lotérica do país ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O próximo sorteio será realizado na sexta-feira, dia 22 de janeiro, às 15h. As apostas custam a partir de R$ 2,50 e podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.