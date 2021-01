Resultado do Super Sete 47 acumula e prêmio sobe para R$ 450 mil

O resultado do Super Sete 47 foi divulgado na tarde desta segunda-feira, dia 25 de janeiro. Nenhum apostador conseguiu acertar as dezenas que foram sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou e subiu para R$ 450 mil.

Resultado do Super Sete 47

As dezenas do resultado do Super Sete 47 foram: 7 9 8 0 0 8 1.

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 31.183,48;

5 acertos – 44 apostas ganhadoras, R$ 1.012,45;

4 acertos – 591 apostas ganhadoras, R$ 75,37;

3 acertos – 5.743 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio?