Resultado do Super Sete 49 acumula e prêmio sobe para R$ 700 mil

O resultado do Super Sete 49 foi divulgado na tarde desta sexta-feira, dia 29 de janeiro. Nenhum apostador conseguiu acertar as dezenas que foram sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou e subiu para R$ 700 mil.

Resultado do Super Sete 49

Os números do resultado do Super Sete de hoje foram: 4 0 3 8 8 0 4 .

Mesmo sem acertadores na faixa principal de premiação, a modalidade lotérica ainda pagou diversas outras faixas do sorteio.

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 32.706,05;

5 acertos – 42 apostas ganhadoras, R$ 1.112,45;

4 acertos – 579 apostas ganhadoras, R$ 80,69;

3 acertos – 6.116 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio?