Super Sete 49 sorteia prêmio de R$ 500 mil nesta sexta-feira (29)

Para faturar o prêmio do Super Sete concurso 49 que as Loterias Caixa sorteia nesta sexta-feira, dia 29, os apostadores precisam acertar os números das sete colunas. O sorteio, que ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, terá transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Quem quiser concorrer ao prêmio pode fazer, assim, suas apostas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) até às 14h. Além disso, para aumentar a chance de levar a bolada, os jogadores podem optar pelo bolão do Super Sete.

Cada jogo simples, de sete números, tem o valor de R$ 2,50. Contudo, o valor mínimo para participar com bolão sai por R$ 10 e cada cota não pode custar menos R$ 5.

Veja o resultado do último sorteio, concurso 48

Como jogar no Super Sete 49?

O volante do Super Sete é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50. Contudo, se adicionadas dezenas, o valor pode chegar a quase R$ 5,5 mil.

Os sorteios da Super Sete são realizados três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras. Já o horário dos sorteios, é um pouco mais cedo que as demais modalidades, sendo realizado às 15h.

A proposta do horário é fazer com que o jogador, caso seja premiado, consiga resgatar o valor ainda no mesmo dia.

Qual é a probabilidade de ganhar no Super Sete?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas do Super Sete 49 é de uma em 10 milhões na aposta simples. Já em faixas de premiação menores, a chance de ganhar com três acertos, por exemplo, é de uma em 43,5.