Argila Marroquina: como usar para ter pele e cabelos perfeitos

A argila marroquina, como o próprio nome indica, é um produto muito usado nos rituais de beleza no Marrocos. E que vem ganhando novos adeptos devido aos seus muitos benefícios para a pele e os cabelos.

Rica em minerais, ela tem sido muito usada como componente de sabonetes e outros produtos faciais. Uma das principais vantagens é o fato de ser totalmente natural. Além disso, é muito eficaz para absorver as impurezas e eliminar as toxinas sem causar desidratação.

Essas propriedades são comuns em qualquer tipo de argila. Mas, no caso da argila marroquina, também conhecida como Argila Rhassoul ou “ghassala” – que em português significa “matéria que lava” – é mais potente. Especialmente quando misturada a outros ingredientes.

Benefícios da argila marroquina

Os benefícios da argila variam de um tipo para outro, pois cada uma tem suas particularidades. As mais conhecidas são a argila vermelha, a argila verde e a argila branca.

Na argila marroquina, que tem uma tonalidade cinza, o destaque é a ação antioxidante e a alta concentração de minerais como ferro, cálcio, magnésio e outros. Mais algumas funções benéficas:

Ajuda a equilibrar a produção de óleo no rosto.

Mantém a pele hidratar.

Deixa o rosto livre de impurezas.

Elimina as toxinas causadas pela poluição e pelo estresse.

Combate o envelhecimento precoce.

Ajuda a clarear as olheiras e manchas.

Deixa o tom da pele mais iluminado.

Atua no combate à acne.

Acalma a vermelhidão.

Suaviza linhas de expressão.

Melhora a elasticidade da pele.

Funciona como um esfoliante natural.

Retira o excesso de óleo do couro cabeludo.

Deixa os fios mais brilhantes.

Ajuda a tratar problemas como caspa e psoríase.

Como usar

Existem diferentes possibilidades para quem quer usar argila marroquina nos cuidados com a pele. A forma mais comum de encontrar argila marroquina para comprar é como ingrediente de máscaras faciais. Afinal, o produto se tornou um dos queridinhos de quem gosta de ter uma rotina de skincare.

Ela também está presente em sabonetes e produtos para os cabelos. Assim, basta usar o produto da forma como indicado na embalagem e se beneficiar das propriedades da argila marroquina.

Mas há, também, a possibilidade de comprar apenas a argila em pó. Neste caso, ela deverá ser diluída ou misturada a outros produtos para que possa ser usada.

Argila marroquina para a pele

O rosto é certamente quem mais se beneficia das propriedades da argila marroquina para a pele. Especialmente para quem tem muita oleosidade ou pele com acne. Basta aplicar, esperar agir o tempo indicado e depois enxaguar. A recomendação é fazer isso uma vez por semana. Três possibilidades de uso:

Diluir em água morna até virar uma pasta e aplicar em todo o rosto. Deixar agir por 10 minutos. Misturar uma colher de chá da argila com um pouco de soro fisiológico. E acrescentar algumas gotas de óleo vegetal ou essencial a gosto. Deixar agir por 20 minutos sem deixar secar. Dissolver 1 colher de sopa de argila em água ou chá de camomila. Aplicar no rosto úmido e deixar por 20 minutos. Usar um pouco do chá em um borrifador para não deixar a argila secar.

Argila marroquina para os cabelos

A melhor forma de usar é sempre aplicando no couro cabeludo, não nos fios. E sempre como um substituto do shampoo, uma vez por semana.

Para isso basta aplicar, massageando bem, e depois enxaguar com água e um pouco de vinagre, que ajuda a tirar todos os resíduos. Depois é só seguir o processo de lavagem como de costume, aplicando um condicionador. Duas opções de misturas para usar argila marroquina nos cabelos:

Misturar 2 colheres de sopa de a argila em água morna e acrescentar 1 colher de chá de um óleo vegetal da sua preferência. Deixar agir no couro cabeludo entre 20 a 40 minutos e enxaguar. Diluir 4 colheres de sopa de argila marroquina em um pouco de água morna, acrescentar 2 colheres de sopa de água de rosas e 2 colheres de sopa de um óleo vegetal. Aplicar no cabelo e enxaguar em seguida.

Argila marroquina para o corpo

Embora seja mais comumente usada no rosto e no couro cabeludo, a argila marroquina pode ser usada também para uma esfoliação corporal, pois ajuda a deixar a pele mais macia e brilhante. Basta diluir em água morna e fazer uma pasta, seguindo as mesmas orientações de uso na pele do rosto.

Onde comprar?

Há diversos sites de venda de produtos de beleza na internet que vendem também a argila pura, em pó, em sachês de uso unitário ou potes maiores, para que possa ser utilizada nas misturas. Algumas opções:

Face Beautiful – Sachê Máscara Argila Marroquina (8ml) – a partir de R$ 2,00

Zeena – Argila Marroquina Rhassoul 100% Orgânica (200gr) – a partir de R$ 39,00

Beauty Face – Máscara Marroquina (8g) – a partir de R$ 5,90

Now Solutions – Moroccan Red Clay Powder (170g) – a partir de R$ 30,00

Já os produtos que levam argila marroquina na composição podem ser facilmente encontrados em lojas de cosméticos ou drogarias.