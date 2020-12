Creme corporal: veja os erros que podem comprometer o skincare 

Os cuidados com a pele são parte essencial de qualquer rotina de beleza. Isso porque o mundo dos cosméticos ajuda a garantir aspectos como hidratação e maciez. Apesar de tantos benefícios, muita gente dá mais atenção à área do rosto. Por isso, vale lembrar que um bom creme corporal também deve fazer parte desse pacote.

“Principalmente agora que temos mais tempo devido ao isolamento, podemos transformar pequenos momentos de cuidado em verdadeiros momentos de spa”. A sugestão é de Isabel Piatti, especialista em estética e cosmetologia. Além disso, o verão é um período crítico, que exige muita dedicação no tratamento da pele. “Mas o creme corporal deve fazer parte da nossa rotina diária durante todo o ano. Afinal, ele ajuda a manter a pele hidratada e cuidada, prevenindo também estrias.”

No entanto, ainda que esse passo pareça um ritual básico e fácil, existem alguns erros que podem comprometer os resultados. “Se mesmo usando hidratante diariamente, você continua a sentir a pele muito seca e pouco saudável, talvez esteja cometendo alguns desses erros”, completa.

Então, confira quais são os principais erros que podem comprometer o seu skincare.

O creme corporal contém óleos minerais

Os óleos minerais usados em cosméticos atrapalham a ação dos ativos de tratamento, já que não são absorvidos por completo. “Ademais, não são biodegradáveis. Assim, são um grande risco, pois podem causar sérios problemas ambientais e à saúde de quem utiliza.”

Por isso, a dica é checar a lista de ingredientes do produto. Opte, então, por um creme corporal com óleos vegetais. Isso garante absorção total e, portanto, melhores resultados. Também não deixa aquela sensação “grudenta” na pele.

Não escolher o creme adequado

Cada pele é única. Ou seja, você precisa conhecer a sua para escolher o creme corporal ideal. “Há muitas opções por aí, mas é importante saber o tipo de pele para adaptar melhor o produto às suas necessidades”, diz Isabel.

“Apesar de haver algumas soluções mais neutras, vale atentar para situações diferentes. É o caso, por exemplo, de estados hormonais, gravidez, entre outros fatores. Isso pode influenciar o que sua pele precisa no momento.”

Você não espalha o creme corporal

Você sabia que muitas pessoas acabam espalhando o creme corporal de forma incorreta? Assim, o produto não fica uniforme na pele e deixa de cobrir todas as áreas. Por fim, isso diminui a sua eficácia. “Se você deixa de lado alguns pontos – como joelhos e cotovelos -, é normal sentir a pele mais ressecada nessas zonas. É importante uniformizar a sua aplicação, sempre com movimentos circulares e uma leve massagem.”

Você não usa a quantidade certa de produto

Seja por falta de tempo, seja para economizar, o fato é que muita gente coloca pouco produto no corpo. “Mas a verdade é que você deve aplicar uma camada generosa de creme corporal sobre a pele. Dessa forma, ele irá penetrar bem nas suas camadas”, explica Isabel.

Você não aplica o creme corporal com delicadeza

A pele do rosto costuma receber mais atenção e carinho na hora do skincare. Mas não se engane: movimentos bruscos e repetitivos podem irritar a pele do corpo. Como resultado, o produto pode perder o seu efeito.

“Então, faça antes pequenos movimentos circulares em manobras de massagem. Lembre-se também de aplicar o produto após o banho para melhorar a penetração dos ingredientes cosméticos.”

Dicas extras para uma pele saudável e bonita

– Quer potencializar o creme corporal? Então use duas vezes ao dia, de manhã e à noite.

– O melhor momento para aplicar o produto é após o banho. Entretanto, a pele já deve estar seca.

– Evite banhos quentes ou demorados. Água fria ou morna é o ideal para não ressecar a pele.

– Comece a hidratação de dentro para fora. Ou seja, beba bastante água ao longo do dia.

Fonte: Isabel Luiza Piati, especialista em estética e cosmetologia. Conselheira do Comitê Técnico de Inovação da Buona Vita.