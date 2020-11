Você já conhece a geladeira de skincare? Elas são as novas queridinhas do momento para toda pessoa apaixonada por cuidados com a pele (assim como eu e você) e estão entre os assuntos mais falados e comentados pelas blogueiras de moda do Brasil.

A mini fridge nada mais é do que uma mini geladeirinha desenvolvida especialmente para guardar produtos de beleza que podem sofrer algum dano com variações de temperatura. Por isso, e por serem lindinhas e super charmosas, viraram moda no mercado internacional e agora tem feito a cabeça (e o coração) de nós, meras mortais, tão apegadas nos nossos preciosos produtinhos!

O que é geladeira de skincare?

A geladeira de skincare nada mais é do que isso mesmo, uma mini geladeirinha, feita especialmente para manter produtos cosméticos de uso diário e semanal refrigerados, a uma temperatura média de 10ºC. Elas mantêm tudo bem geladinho (mas sem congelar ou cristalizar os produtos) para uma maior conservação e potencialização dos seus cremes, tônicos e máscaras.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A geladeira de produtos cosméticos se tornou muito famosa mundo afora, quando dermatologistas e esteticistas começaram a perceber, junto com suas clientes, que os produtos mantidos em baixas temperaturas apresentavam melhores efeitos.

Dermatologistas, inclusive, veem a temperatura padrão das beauty fridges como superimportante a fim de impedir um possível desenvolvimento de patógenos, como fungos e bactérias nos cosméticos após abertos. Fora a sensação de geladinho no rosto, que é uma delícia e ajuda a diminuir os inchaços e as olheiras.

Como elas funcionam?

Mas afinal, como essas geladeiras de skincare funcionam? Para entender a importância destas geladeiras, precisamos saber que alguns cosméticos (principalmente os aquosos, como tônicos e águas), podem perder suas propriedades quando estão em altas temperaturas. Outros, não perdem, mas são potencializados quando em temperaturas geladinhas.

Além disso, em baixas temperaturas, esses produtos demoram mais para se deteriorar ou se contaminar. Perfumes mesmo, principalmente os cosméticos naturais, duram mais quando mantidos em baixas temperaturas, porque evitam que os odores ali presentes evaporem!

É a mesma coisa que a geladeira convencional?

Não! A nossa geladeira convencional possui uma temperatura ajustável, bem diferente da geladeira de produtos para pele. Além disso, não é recomendável guardar produtos cosméticos junto com alimentos, pois eles podem se contaminar.

O ideal é investir na sua própria geladeira de skincare, para conseguir os melhores benefícios dos seus produtos.

O que colocar dentro da sua geladeira de skincare?

Você um dia pensou que a tecnologia evoluiria tanto que seus produtos de beleza teriam uma geladeira própria para eles? É muito legal imaginar que o cuidado da pele e o skincare diário têm sido tão pensados. No mundo, inúmeras pessoas têm percebido seus benefícios e se rendido a essa moda! Essa é a nova tendência e tem tudo para funcionar aqui no Brasil também, principalmente por conta do nosso calorão.

A geladeira de skincare não é item essencial no seu cuidado diário. Você ainda terá bons resultados, mesmo armazenando seus produtos a temperatura ambiente. Mas, ela é um a mais, um plus no seu cuidado e na tecnologia cosmética!

Principalmente para produtos com ativos sensíveis, como a vitamina C e a niacinamida e antioxidantes que precisam de condições especiais para ficarem perfeitos por muito tempo!

Também, os famosos rollers de pedras ametistas, água termal e máscaras faciais e para olhos são diversos outros produtinhos que, quando gelados, ficam ainda mais incríveis no seu skincare.

Vale a pena comprar?

Investir em uma geladeira de skincare é, sem dúvidas, elevar o cuidado diário com sua pele a um próximo nível! É entrar de cabeça no compromisso da pele saudável, bonita e sempre cuidada!

Vale muito a pena comprar a sua geladeirinha e armazenar seus cosméticos mais caros, mais sensíveis e com muitas propriedades! E claro, comprar sua geladeira de cosméticos é um luxo, um mimo para se presentear! Aproveite para postar bastante nas redes sociais e conquistar ainda mais amigas e adeptos para essa lindeza tão potente no nosso cuidado diário de beleza!

Onde comprar a sua geladeira de skincare?

Multilaser Mini Geladeira Retro, Tv012, branca – 6 litros, Amazon: R$350,00: Dentro do Brasil, podemos encontrar opções a um valor bem em conta para quem quer viver a experiência de produtos cosméticos geladinhos e bem conservados!

Mini Geladeira Astroal, Portátil – 4 litros, Mercado Livre, R$1300,00: Uma das principais opções hoje em dia para comprar sua sonhada geladeira de cosméticos é importando! Alguns modelos, já conhecidos no exterior chegam ao Brasil por meio de revendedores! Procure o seu!

Mini Geladeira De SkinCare Laxmi Beautycooler Tiffany, Mercado Livre, R$450,00: Para os apaixonados por cor e estilo, porque não uma mini fridge toda em azul Tiffany, retrô e muito charmosa? Esse modelo, também importado é uma graça e tem capacidade para até 4,5 litros!