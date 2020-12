De postiça a conjunto com máscara: veja 8 tendências de unha para 2021

O fim do ano se aproxima e já estamos de olho no que vai ser moda. Especialistas apontam oito tendências de unha para 2021. Elas vêm como um reflexo dos desafios enfrentados em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Algumas são fáceis de fazer sozinha e outras expressam sentimentos.

Quais são as tendências de unha para 2021?

A publicação Allure reuniu a opinião de algumas nail artists e listou o que devem bombar nas mãos das famosas e antenadas em moda. As opções vão de uma unha de cada cor até desenhos combinando com as máscaras, necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Confira:

1 – Uma unha de cada cor

Aprender a pensar “fora da caixa” foi uma necessidade em 2020 e, em 2021, as mulheres devem continuar a aplicar essa mentalidade às unhas, com uma de cada cor. Para reproduzir em casa, a única habilidade exigida é saber pintá-las sozinha. Fernanda Paes Leme investiu na ideia seguindo o estilo degradê, com tons de laranja e amarelo, finalizando com dedão colorido apenas próximo às pontas. O visual é assinado por Layla Gonçalves.

2 – Afirmações pessoais

Palavras e letras devem tomar conta das unhas. Segundo a nail artist Gina Edwards, isso ocorrerá porque, com o estresse em alta, as pessoas estão procurando novas maneiras de se expressar.

3 – Unhas postiças

No início da quarentena, os salões de beleza fechados fizeram com que as unhas postiças ganhassem destaque. Aparecem em diferentes versões, incluindo com aplicações e alto-relevo, como mostra Maisa. A tendência vem por conta da fácil aplicação com cola própria e pela qualidade estética.

4 – Design retrô – tendência de unha para 2021

A situação complicada de 2020 aumentou o sentimento de nostalgia e isso deve se refletir nas unhas em 2021. “É por isso que houve uma onda de revival retrô de nail art que dão um aceno para a estética dos anos 60 e 70. Isso é expresso por meio de de tons rústicos combinados com pastel e padrões gráficos e ondulados, que são terapêuticos de executar”, comentou a nail artist Sigourney Nuñez.

5 – Cor pastel

Tons pastel devem seguir como tendências para unhas em 2021. “As celebridades gravitam em torno dessas cores para tapetes vermelhos, looks de capa e roupas do dia a dia, porque completam qualquer look sem uma declaração gritante. São também cores calmantes que proporcionam um bom humor”, disse a nail art Elle (cuja lista de clientes inclui Blake Lively, Emilia Clarke e Laverne Cox).

6 – Unha com “espaço negativo”

Já ouviu falar em “espaço negativo”? É a nail art com desenhos que deixam uma parte sem esmalte. “A parte da unha natural, geralmente em torno da área da cutícula, permite que as clientes estendam o tempo entre as idas ao salão e economizem”, explicou a nail artist Sigourney Nuñez.

7 – Gráfico minimalista

Designs gráficos minimalistas são uma das tendências de unha para 2021. Isso também é causado pelo menor acesso a manicures profissionais. “As pessoas estão procurando maneiras de se expressar artisticamente e criativamente, ao mesmo tempo optam pelo autocuidado. Pintar as unhas é uma maneira de fazer isso e a arte minimalista é muito adequada para iniciantes”, comentou Sigourney.

8 – Nail art combinando com a máscara

As máscaras se tornaram parte do visual diário. Como ainda não se sabe por quanto tempo serão necessárias para ajudar a reduzir a propagação do novo coronavírus, acredita-se que uma das tendências de unha possa ser nail art combinando com o acessório.

“Agora, parte do nosso estilo está mais incorporada às nossas unhas e à maquiagem dos olhos”, comentou a nail artist Gina Edwards.