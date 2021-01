Ginástica facial: melhores movimentos e passo a passo

Já pensou em incluir a ginástica facial na sua rotina de beleza? Assim como os exercícios para o corpo ajudam a trabalhar a musculatura, fazer alguns movimentos com o rosto também pode fazer com que a pele fique mais firme. E ajuda também a evitar a flacidez e o aparecimento de rugas, deixando a expressão mais suave.

Além disso, é uma forma econômica de cuidar da pele, já que os exercícios podem ser feitos em casa, por conta própria, sem nenhum tipo de gasto. E diminui também a necessidade de recorrer a procedimentos estéticos.

Ao contrário do que muita gente pensa, fazer a ginástica facial não faz com que a pele fique mais enrugada. Pelo contrário. Assim como acontece com qualquer outra parte do corpo, os músculos do rosto também ficam flácidos quando não são exercitados. Com os exercícios, eles ganham firmeza.

Para garantir todos os benefícios é preciso saber como fazer a ginástica facial e quais são os movimentos mais indicados. O ideal é que seja feito uma vez ao dia por pelo menos 10 minutos.

Benefícios da ginástica facial

A ginástica facial ganhou fama na Inglaterra e, com o tempo e a adesão de algumas famosas, foi ficando cada vez mais conhecida nos quatro cantos do mundo.

Embora seja recomendada por profissionais para pessoas a partir dos 30 anos, não há nenhuma contraindicação de idade e pode ser praticada tanto por mais jovens como mais velhos.

Entre seus principais benefícios estão:

Estimula a produção de colágeno.

Melhora a circulação sanguínea.

Aumenta a oxigenação.

Relaxa áreas de alta tensão muscular.

Tonifica a musculatura.

Ativa o metabolismo da pele.

Aumenta a regeneração celular.

Elimina substâncias tóxicas

Devolve a vitalidade.

Mantendo a regularidade na prática, os primeiros resultados da ginástica facial começam a aparecer em até um mês. E, depois de aproximadamente três meses, já é possível perceber uma mudança maior na aparência.

Ginástica facial passo a passo

Lave o rosto com um sabonete facial indicado para seu tipo de pele. Lave também as mãos, para que fiquem limpas, caso precise tocar o rosto. Procure um lugar tranquilo e que tenha um espelho. Sente-se de forma confortável e de modo que consiga ver seu rosto no espelho. Faça um aquecimento, com movimentos como sorrir e franzir a testa. Depois, comece de cima para baixo – ou seja, primeiro na área dos olhos, descendo até a região do pescoço, já que a ginástica facial pode ajudar também a melhorar a papada.

Olhos

Abra bem os olhos, de forma que fiquem arregalados; Levante também as sobrancelhas; Feche os olhos bem apertados e abra novamente; Repita este movimento, alternando entre arregalar e apertar.

Bochechas

Mantenha a boca fechada, com os lábios bem contraídos; Levante as maçãs do rosto como se fosse apertar os olhos; Repita este movimento por 15 vezes.

Boca

Coloque os lábios para frente, fazendo um biquinho; Volte para a posição normal dos lábios, com a boca fechada; Repita por 15 vezes; Depois sorria até forçar o pescoço; Leve a língua até o céu da boca bem atrás; Conte até 10 e volte a língua, mantendo o sorriso; Conte até seis e repita o movimento; Faça isso por cinco vezes.

Pescoço

Ainda com a boca fechada, mas com os lábios um pouco abertos; Coloque a língua no céu da boca; Apoie as mãos fechadas debaixo do queixo, como se estivesse segurando, mas sem colocar muita força; Tente abrir a boca e conte até 30, depois encerre o exercício.

Papada

Use os dedos para segurar a pele dos dois lados na altura da clavícula, onde o pescoço se une com o tronco; Segure e incline a cabeça para trás; Depois faça o movimento contrário, inclinando a cabeça para frente de modo que o queixo se aproxime do peito; Repita mais duas vezes.

Além de fazer estes movimentos, é possível complementar com massagem facial. Para a testa, a dica é fazer pressão com os dedos próximo ao couro cabeludo, fazendo movimentos de baixo para cima.

No fim, a dica é aplicar um hidratante em todo o rosto, fazendo massagem suave com a ponta dos dedos, em movimentos circulares, para potencializar a circulação.

Dicas para cuidar do rosto

Além de fazer a ginástica facial diariamente, para manter a pele bem cuidada e longe da flacidez também é importante ter atenção a outros pontos.

Os principais são: o uso diário do protetor solar, mesmo se não houver exposição ao sol; ter uma rotina de limpeza pela manhã e à noite; usar apenas produtos específicos para seu tipo de pele; nunca dormir de maquiagem; ter um sono reparador; manter uma alimentação equilibrada; tomar muita água para garantir uma hidratação de dentro para fora.

Também é fundamental consultar sempre um dermatologista que poderá fazer uma avaliação individual e indicar os melhores produtos para cada pessoa, de forma a complementar os efeitos da ginástica facial.