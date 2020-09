Quem nunca fez aquela receitinha caseira para nutrir e restaurar os fios capilares? É comum acharmos dicas na internet com um mix de ingredientes alimentares riquíssimos em vitaminas para fazer uma hidratação natural para cabelo em casa.

No entanto, não adianta só usar esses alimentos para aplicar nos cabelos e não ingeri-los. Para ter um resultado duradouro, é preciso aliar as máscaras de hidratação com uma alimentação balanceada.

Além disso, a ingestão de alimentos como mel, óleo de coco, aveia, banana, mamão e abóbora trazem muitos benefícios para saúde de outras áreas do corpo.

Hidratação natural para cabelos aliada à alimentação

De acordo com a tricologista, Dra. Kédima Nassif, o cabelo não é um órgão ou tecido vital, ou seja, seu corpo não irá priorizar suas necessidades nutricionais. Desse modo, “um desequilíbrio nutricional geralmente afetará primeiro o cabelo, causando fraqueza e queda”, explica.

Em suma, não adianta você caprichar na receita caseira de hidratação natural para cabelo, e não se alimentar bem. Você precisa de uma dieta balanceada para que seu cabelo fique saudável. Caso contrário, o resultado será quase irrelevante.

De acordo com Kédima, o cabelo é composto principalmente de proteínas, portanto, incluir quantidades adequadas em sua dieta é vital para o crescimento dos fios. Por isso, melhor que aplicar os alimentos diretamente nos fios é introduzi-los em sua dieta alimentar.

Mas o quê alimentação e cabelo tem a ver?

A nutróloga, Dra. Marcella Garcez, responde. De acordo com a profissional, aproximadamente 85% do cabelo é formado por proteína chamada queratina. “Por ser um tecido de excreção, é formado de aminoácidos sobressalentes para essa função. Se não houver sobra de proteínas, não há boa síntese de queratina”, diz a nutróloga.

Além disso, minerais metálicos como ferro e cobre além de vitaminas do complexo B como a biotina participam da manutenção da saúde capilar. Assim, a tricologista Kédima, indica o consumo de alimentos que são boas fontes de proteínas. Peixe, frango, carne magra, ovos, feijão, quinoa, tofu e leguminosas, por exemplo, ajudam na hidratação natural do cabelo.

Contudo, pegue leve com os açucares! Isso porque as especialistas alertam que excesso do ingrediente na dieta, junto com a baixa ingestão de nutrientes, pode comprometer a saúde dos folículos capilares e aumentar a queda.

Por isso, é preciso investir na dieta balanceada e também ficar de olho na ingestão de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes.

Quais alimentos devo consumir para obter uma hidratação natural do cabelo?

Na sequência, você confere 3 alimentos incríveis para os cabelos. De acordo com as especialistas, eles são perfeitos para você incluir em seu cotidiano. Além disso, também vão ajudar da potencializar suas máscaras para hidratação capilar. Confira:

Abacate

Sabe aquela fruta multi utilidades? É o abacate, que vem em primeiro lugar! Ele é ótimo para saúde, inclusive dos cabelos.

Além de conter magnésio, que deixa as madeixas mais fortes, tem vitamina E que ajuda na hidratação natural do cabelo. Ele também tem atuação antioxidante interessante contra os danos ambientais.

Mel

Como dito anteriormente, pegue leve com o açúcar! No entanto, se você não vive sem um doce, o mel é a opção ideal!

Além de ser um açúcar natural, ele conta com outros componentes. Ácidos orgânicos, minerais, antioxidantes e aminoácidos, por exemplo, são essenciais para a saúde dos fios.

Ovo

Por fim, Ooqueridinho das receitas capilares caseiras. É claro que o ovo também deu as caras por aqui! Afinal, ele é rico em proteínas, ácidos graxos, aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais como zinco, selênio e ferro.

Por isso, consumir ovos irá ajudar na melhora da saúde e hidratação dos cabelos.

Fontes: Dra Kédima Nassif é dermatologista e Tricologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Associação Brasileira de Restauração Capilar.

Dra. Marcela Garcez é Médica Nutróloga e Diretora da Associação Brasileira de Nutrologia. Também é docente do Curso Nacional de Nutrologia da ABRAN