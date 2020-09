Plástica dos fios, a técnica que devolve a saúde para os cabelos

Sol, secador, chapinha e procedimentos químicos. Tudo isso danifica os cabelos. Na maioria das vezes, uma boa hidratação dá conta do recado e recupera a saúde das mechas. Mas se você acha que precisa de uma ajudinha mais potente, aposte na plástica dos fios.

Qual a função da plástica dos fios?

A técnica também é conhecida como plástica capilar e foi criada com o objetivo de repor minerais e nutrientes essenciais para deixar os cabelos saudáveis. Ela funciona ainda melhor que uma hidratação comum porque vai muito além da superfície dos fios.

Assim, o tratamento é uma reconstrução poderosa que age diretamente no córtex do cabelo. Ou seja, cuida exatamente da parte responsável por armazenar a água e os nutrientes que hidratam e mantêm os fios bonitos, fortes e macios.

Mas, apesar de se chamar plástica dos fios, o método não promove mudanças na estrutura do cabelo. Por isso, ao contrário do que muita gente pensa, a técnica não é um tipo de alisamento, como a escova progressiva. Isso porque se trata apenas de um banho com ativos de nutrição intensa, principalmente a queratina.

Essa proteína, aliás, é um dos componentes mais significativos das mechas, pois dá elasticidade e força aos fios. Como resultado do tratamento, as mechas ficam mais resistentes, iluminadas e sem frizz.

Como fazer a plástica dos fios?

Você pode fazer a plástica dos fios no salão, mas também é possível preparar o tratamento em casa.

Para isso, você precisa, em primeiro lugar, usar um shampoo antirresíduos para lavar os cabelos. Esse passo garante que as cutículas (parte externa dos fios) fiquem abertas, aumentando o poder do produto hidratante. Você pode fazer uma segunda lavagem com um shampoo hidratante para não fragilizar o cabelo.

Retire então o excesso de água com uma toalha e desembarace com cuidado. Em seguida, separe mechas e aplique nelas o produto escolhido. Você pode usar, por exemplo, uma máscara reconstrutora. Cuidado apenas para não exagerar no uso de queratina, que pode enrijecer os cabelos.

Deixe agir por alguns minutos e enxágue muito bem. Em geral, você não precisa secar os fios com secador, mas confira na embalagem do produto qual é o procedimento recomendado.

Cuidados após o tratamento

Os efeitos da plástica dos fios duram em torno de um mês. É provável que, depois disso, você não precise repetir o processo. Fazer manutenção com máscara de hidratação ou nutrição pode ser suficiente. Você pode, aliás, seguir um cronograma capilar a depender das condições dos seus fios.

O importante mesmo é usar produtos específicos para o seu tipo de cabelo e ter cuidado com o uso de secador e chapinha. Além disso, evite, quando possível, a exposição excessiva ao sol.

Dicas de produtoss

Kit Plástica de Realinhamento Capilar, Forever Liss Professional – o kit para plástica dos fios contém shampoo, selagem térmica e fluído termoativo. Promete deixar o cabelo alinhado, sem frizz e macio sem, no entanto, mudar a estrutura interna dos fios, pois não tem formol na fórmula.

Kit Plástica Capilar, Inoar – com colágeno e queratina, os produtos vão bem em todos os tipos de cabelo. Servem para reparar, fortalecer e manter o cabelo alinhado.

Kit Plástica dos Fios Home Care, Cadiveu Professional – ideal para cabelos com química. Elimina o frizz, nutre os fios, resgata o brilho e mantém o efeito liso por mais tempo.