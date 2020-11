O cleansing balm é um produto de alta tecnologia que está fazendo a cabeça das blogueiras e influencers de beleza. Ele é um cosmético tipo bálsamo ou pomada com um grande poder de limpeza. Na rotina de beleza e skincare diário, aplique o produto para retirar maquiagens (mesmo aquelas mais resistentes), produtos da pele e protetores solares.

Geralmente é encontrado com uma textura mais sólida ou em gel, de formulação oleosa, mas que, quando aplicado na pele, o bálsamo se derrete e se espalha pelo rosto. Ele é incrível e perfeito para hidratar ao mesmo tempo que limpa, mesmo as peles mais sensíveis.

Você pode atrelar o uso do cleansing balm com seus produtos de limpeza e beleza diários, principalmente se você ainda sente falta desta limpeza profunda, sem ressecar seus poros. Dê uma chance para o cleansing balm e se surpreenda!

O que é cleansing balm?

Mas, você deve estar se perguntando, o que é um cleansing balm e porque eu preciso tanto dele? Os bálsamos de limpeza são produtos cosmético com uma textura diferenciada maravilhosa, ótima para levar em viagens e manter sempre à mão, que podem ser aplicados no rosto para remover sujeiras e maquiagem!

Sua cremosidade favorece a aplicação da massagem facial que promove a liberação das sujeiras e é perfeito! Limpa profundamente, revitaliza e hidrata, deixando sua pele confortável, saudável e viva!

Como usar o seu?

Para usar seu bálsamo demaquilante, é bem simples! Retire uma pequena porção do produto, aqueça-a sobre as mãos até que se torne um bálsamo e massageie sobre a pele seca com os dedos. Assim, aplique seu cleansing balm por todo o rosto.

Não esqueça de massagear bem a pele do rosto, pois é ela quem vai ajudar a penetrar o produto nos poros! Em seguida, realize a remoção total do produto!

Tome alguns cuidados para fazer seu produto durar mais! Esteja sempre com as mãos limpas quando for aplicar o produto e evite retirar uma quantidade maior de bálsamo da embalagem.

Quem pode usar cleansing balm?

Aquela ótima notícia que adoramos receber: tem um cleansing balm especialmente para você, independente do seu tipo de pele! O bálsamo de limpeza é um produto perfeito para quem necessita realizar, todos os dias, uma limpeza mais profunda na camada mais superficial da pele!

Ele se dissolve com o calor do corpo e é capaz de remover sujeiras e produtos de maquiagem e beleza até mesmo a prova d’água! Assim, ele penetra profundamente nos poros da face, limpando sem ressecar ou irritar a pele, mesmo as mais sensíveis!

Eu tenho pele oleosa, posso usar o cleansing balm?

Sim! Os bálsamos de limpeza, mesmo com fórmulas oleosas, podem ser usados tanto em peles secas, normais e oleosas! Isso porque eles funcionam seguindo um conceito super básico da química, onde semelhante dissolve semelhante, e é retirado por completo da pele depois do seu uso.

É bem comum pessoas com peles oleosas terem medo de utilizar um produto oleoso na pele, mas não precisa ficar apreensiva! O cleansing balm também é para você!

Qual a diferença do cleansing balm para água micelar?

O cleansing balm, ás vezes, é confundido com outros produtos similares, que têm a mesma função, ou parecida! Por exemplo, muitas pessoas confundem cleansing balm com cleansing oil. E, apesar de serem oleosos e servirem para limpeza facial, possuem texturas diferentes.

Já o cleansing balm e a água micelar, a diferença é ainda maior! Apesar de serem produtos de limpeza de pele, demaquilantes resistentes e de uso diário, o bálsamo é um produto oleoso, com textura mais sólida. A água micelar é um produto aquoso, de textura fluida!

Utilize os dois juntos na promoção de uma limpeza de pele ainda mais completa. Você já ouviu falar da dupla limpeza de pele?

Faça uma dupla limpeza na sua pele hoje mesmo!

Para os amantes da skincare diária, a dupla limpeza já é uma realidade! Mas, o que é dupla limpeza? Para os mais sabidos dos cuidados com a pele, o ideal é realizar a limpeza da pele de duas formas: uma com um produto oleoso, como os cleansing balms e, numa segunda vez, com um produto aquoso, a fim de retirar todas as possíveis sujidades da pele!

Relacione seu cleansing balm favorito com águas micelares, tônicos, demaquilantes e cremes levinhos e sinta sua pele mais limpa e jovem do que nunca!

Onde encontrar?

Limpador facial cleansing balm Calm, da Relax: R$79,00 – O balm Calm é um balm natural que retira toda a maquiagem do rosto, inclusive à prova d’água e mais resistente, enquanto hidrata a camada mais superficial da epiderme! Use todos os tipos de pele!

Calm, da Relax: R$79,00 – O balm Calm é um que retira toda a maquiagem do rosto, inclusive à prova d’água e mais resistente, enquanto hidrata a camada mais superficial da epiderme! Use todos os tipos de pele! Creme de Limpeza Facial e Demaquilante de Camomila, da The Body Shop: R$139,90 – Creme de limpeza facial que limpa, nutre e refresca a pele, tirando todos as sujeiras da maquiagem, deixando a pele macia ao toque.

Demaquilante Take The Day Off Cleansing Balm – 125ml, da Clinique: R$208,00 – O cleansing balm da Clinique é um demaquilante leve que remove rapidamente dos olhos e rosto maquiagens resistentes e protetor solar.