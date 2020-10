Teste de porosidade capilar: entenda a saúde das suas cutículas

Descubra se seu fio tem boa capacidade de absorção, com o teste de porosidade capilar, e aprenda a analisar os resultados.

O teste de porosidade avalia se as suas cutículas – responsáveis por proteger a fibra capilar – estão muito abertas ou fechadas. Na sequência, entenda o que isso significa e saiba como fazer esse exame para aprimorar os cuidados com as madeixas.

O que é o teste da porosidade capilar?

A porosidade é a capacidade do cabelo de absorver líquidos. Logo, isso impacta diretamente na quantidade de produto que é aproveitada ou perdida pelos fios.

Se o seu cabelo está com aparência seca, há grande chances dele ser altamente poroso. Ao tocar nele, é provável que você tenha a sensação de um fio pouco macio e muito frágil.

A baixa porosidade e a média, por sua vez, não são tão simples de perceber a olho nu. Isso ocorre pois nos dois casos o cabelo tem aparência saudável. Porém, o mais recomendado é ter cabelos com média porosidade.

Portanto, caso você queira saber qual é o real estado das suas madeixas, uma possibilidade é fazer o teste de porosidade. Ele pode diagnosticar se suas cutículas estão abertas ou fechadas.

O exame consiste em separar um fio de cabelo e deixá-lo em repouso na água. Entretanto, apesar de muito realizado, é importante salientar que o teste pode apresentar algumas inconsistências.

Isso acontece porque as nossas madeixas sofrem influência de shampoos, condicionadores, cremes e finalizadores, além do clima e da alimentação. Por isso, esse exame sempre terá um grau de erro, já que ele não consegue analisar o cabelo sem nenhum fator ambiental.

Como fazer o teste?

Agora que você já sabe qual é a relação entre a porosidade e a saúde do cabelo, aprenda a fazer o teste caseiro.

Primeiramente, lave bem os fios e os penteie.

Em segundo lugar, deixe o cabelo secar naturalmente, e não passe um creme finalizador.

Em seguida, pegue um fio de cabelo (pode ser o que está na escova ou no pente) e coloque-o num copo com água filtrada.

Então, aguarde 10 minutos e veja a posição do cabelo no copo.

Analisando os resultados do teste de porosidade capilar

Por fim, compreenda o que significa cada resultado do teste de porosidade, e saiba como tratar os seus fios.

Cabelo no fundo do copo

Altamente poroso, ou seja, as cutículas estão abertas e o fio está com danos. Opte, portanto, por um corte de cabelo. Outra dica é adotar um cronograma capilar e fazer hidratações poderosas para reconstruir os fios.

Cabelo no meio do copo

Porosidade média. Isso indica que os seus fios estão saudáveis e são capazes de recolher os tratamentos oferecidos. Mantenha os cuidados com a nutrição.

Cabelo no alto do copo ou boiando

Fio pouco poroso. Apesar da aparência do cabelo ser provavelmente de saudável, este tipo de cutícula não absorve muita água nem nutrientes.

Portanto, para reverter este quadro e hidratar os fios, o cronograma capilar também é um aliado, assim como o Low Poo, para as cacheadas e crespas.