Triondas: o aparelho perfeito para alcançar os cachos dos sonhos

O triondas é o aparelho específico para deixar o cabelo cacheado, seja naquele efeito Taylor Swift na era country, ou para criar uma atmosfera mais street style.

Ademais, ele também é útil para as meninas que querem chegar na textura “beach waives”, em que o cabelo fica com as ondas bem bagunçadinhas.

O que são triondas?

Triondas é o nome do aparelho que deixa o cabelo cacheado. Portanto, ele funciona como um babyliss, mas a diferença é que possui três cilindros acoplados, onde o fio do cabelo é posicionado entre esses três cones.

A desvantagem, entretanto, é que diferente de um babyliss comum, o triondas não alisa. Ou seja, ele só serve para cachear e por isso, não é um aparelho versátil.

Como fazer?

Então, agora que você já sabe o que é o triondas, confira como deixar o seu cabelo cacheado com o aparelho.

Adiante, aprenda também a criar ondas sem o uso de calor.

Triondas com aparelho

Passo a passo para deixar o cabelo ondulado com o triondas:

Primeiramente, lave o cabelo.

Em seguida, desembarace as mechas e seque bem os fios. Eles não podem estar úmidos quando você for passar o triondas .

. Em terceiro lugar, passe um protetor térmico que é também, de preferência, um texturizador. Se seu fio for mais grosso, o texturizador é opcional.

Na sequência, separe uma mecha e posicione o aparelho a distância de dois dedos da raiz. Comece pela parte de baixo do cabelo.

Em seguida, deixe o aparelho por alguns segundos em contato com a madeixa. Não dê mole nessa etapa, fique atenta ao tempo de contato do fio com o triondas para você não queimar o seu cabelo.

para você não queimar o seu cabelo. Depois, é só repetir o processo por todo o comprimento do fio.

Em conclusão, finalize com o texturizador.

Cabelo com efeito ondulado sem babyliss

Agora, aprenda a fazer o processo sem o babyliss. A vantagem desse estilo é que ele é menos agressivo ao cabelo, pois os fios não entram em contato com o calor. Entretanto, as ondas ficam mais suaves, com um efeito de cabelo de praia. Vamos de tutorial!

O primeiro passo é lavar o cabelo.

Em segundo lugar, com os fios molhados, aplique um texturizador em creme.

Caso você tenha o texturizador em spray, primeiro seque o cabelo e depois utilize o spray.

Por fim, organize o cabelo em coques ou trancinhas e mantenha o penteado pelo o tempo que você conseguir.

Cuidado para não fazer coques ou tranças muito firmes, e quebrar os fios.

Famosas que usam triondas

Então, confira algumas inspirações de famosas que usam e abusam do triondas.

Luísa Sonza investe num look street

Pabllo Vittar aposta no look praia, com o cabelão cacheado e biquíni

Beyonce mostra que o triondas e o look glam são o casal perfeito

A cantora Lizzo também investiu no cacheado mais plumas. Porém, ao invés do vestido, optou por um hobby glamuroso

Já a empresária Kylie Jenner usou o triondas para chegar no estilo beach waives/cabelo de praia

Qual triondas comprar?

Em conclusão, descubra quais são as opções disponíveis de aparelho triondas nas prateleiras, e escolha o seu preferido.

Triondas Nano Titanium ($$$): contém partículas de nano titanium, que ajudam a proteger o fio do calor.

Sonar Triondas ($$): recomendado por aquecer bem rápido e ser fácil de usar.

Triondas Junjun Electrical ($$): modelo de cerâmica, recomendo pelas reviews por ser fácil de usar.