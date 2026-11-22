BYD procura no Brasil novo local para fábrica de caminhões, ônibus e vans

BYD procura no Brasil novo local para fábrica de caminhões, ônibus e vans

A expansão da indústria de veículos elétricos no Brasil pode ganhar um novo capítulo com os planos da BYD de construir uma segunda fábrica no país. A unidade deve ser voltada à produção de ônibus, caminhões e veículos comerciais leves, incluindo vans, e surge em meio à necessidade de ampliar a capacidade industrial da montadora chinesa no mercado brasileiro.

O projeto prevê investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão e geração estimada de 2 mil empregos. A previsão divulgada é que a produção comece entre 2028 e 2029, embora o estado que receberá a fábrica ainda não tenha sido definido.

A informação foi divulgada pelo UOL Carros em 19 de novembro. Segundo a publicação, a BYD busca uma nova área industrial porque a estrutura atual enfrenta limitações de espaço para atender aos planos de expansão.

Estados disputam a nova fábrica da BYD

A escolha do local será uma das próximas etapas do projeto. Estados brasileiros estão interessados em receber a unidade industrial, que poderá movimentar investimentos, gerar empregos e ampliar a atividade econômica na região escolhida. A localização também terá influência sobre a logística da operação, incluindo transporte de veículos, recebimento de componentes e relacionamento com fornecedores. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o município ou estado que sediará a fábrica.

O investimento estimado em R$ 1 bilhão e os cerca de 2 mil empregos previstos ainda estão vinculados ao projeto anunciado, sem representar obras concluídas ou contratações já iniciadas.

Diferentemente da fábrica atualmente dedicada à produção de automóveis de passeio, a nova unidade terá foco em veículos utilizados no transporte de passageiros, cargas e operações comerciais. A proposta inclui ônibus elétricos, caminhões e vans, segmentos que vêm sendo incorporados às estratégias de eletrificação de frotas.

A ampliação pode fortalecer a presença da BYD no mercado brasileiro de transporte comercial, que envolve empresas de logística, operadores de transporte coletivo, prestadores de serviços e negócios que utilizam veículos para entregas e deslocamentos.

Apesar do anúncio, a montadora ainda não divulgou quais modelos serão produzidos na futura instalação, nem a capacidade anual de fabricação prevista para cada categoria de veículo.

Produção deve começar entre 2028 e 2029

O cronograma divulgado pela publicação aponta para o início da fabricação entre 2028 e 2029. Até lá, a definição do terreno, o desenvolvimento da estrutura industrial e os detalhes sobre os veículos que serão montados devem indicar como a expansão será executada.

A nova fábrica faz parte dos planos de crescimento da BYD no Brasil e poderá ampliar a oferta de veículos elétricos destinados a operações comerciais. O avanço do projeto, no entanto, depende das próximas decisões da companhia, principalmente sobre localização, capacidade produtiva e linha de modelos.

Meta descrição: BYD planeja investir R$ 1 bilhão em nova fábrica no Brasil para produzir ônibus, caminhões e vans elétricas. Unidade deve gerar 2 mil empregos.