Nestlé quer fábricas autônomas com IA e robôs e mira produção sem intervenção humana

Nestlé quer fábricas autônomas com IA e robôs e mira produção sem intervenção humana

A Nestlé está avançando no uso de inteligência artificial (IA) e robótica para transformar suas fábricas em unidades de produção cada vez mais autônomas. A companhia suíça trabalha com grandes empresas de tecnologia para desenvolver sistemas capazes de monitorar processos, interpretar variações nas matérias-primas e tomar decisões operacionais com pouca intervenção humana.

A estratégia prevê, no futuro, linhas de produção coordenadas por inteligência artificial, com sensores, máquinas conectadas e robôs atuando em diferentes etapas da fabricação. A proposta é aumentar a eficiência industrial, manter a qualidade dos produtos e adaptar a produção às mudanças nos ingredientes e nas condições de operação.

A marca não anunciou quantas vagas poderão ser eliminadas ou transformadas. A automação pode mudar funções, exigindo requalificação e reduzindo a necessidade de determinadas tarefas manuais.

Nestlé investe em inteligência artificial e robótica

A empresa firmou parcerias com a Microsoft e a Boston Dynamics para desenvolver soluções de inteligência artificial e engenharia. Também está em estágio avançado de negociações para uma colaboração com o Google e utiliza tecnologias de computação espacial da Apple.

O projeto foi apresentado pelo diretor de tecnologia da Nestlé, Stefan Palzer, em entrevista ao The Wall Street Journal. Segundo o executivo, a empresa ainda está desenvolvendo as soluções necessárias para alcançar esse nível de autonomia. “A linha de produção totalmente autônoma é o futuro”, afirmou Palzer, ressaltando que especialistas continuarão sendo necessários para decisões que exigem conhecimento técnico e julgamento humano.

As iniciativas estão ligadas ao novo Deep Tech Center, inaugurado em Orbe, na Suíça, em 20 de novembro. O espaço foi criado para desenvolver, testar e ampliar o uso de tecnologias avançadas nas áreas de fabricação, pesquisa e desenvolvimento de produtos.

A estrutura reúne inteligência artificial, sensores inteligentes, robótica e sistemas conectados. As tecnologias serão testadas antes de serem implementadas em operações da Nestlé em diferentes países.

A empresa também mantém um centro tecnológico em Shenzhen, na China, voltado à identificação de soluções desenvolvidas no mercado local que possam ser utilizadas globalmente.

Como serão as fábricas autônomas?

A automação será implementada gradualmente, processo por processo. A Nestlé está concentrando os primeiros trabalhos em dez operações de fabricação consideradas prioritárias, com o objetivo de tornar etapas industriais capazes de funcionar de maneira mais independente.

A inteligência artificial poderá analisar dados de sensores, identificar alterações nas condições de produção e ajustar os processos. Na indústria de alimentos, esse tipo de tecnologia enfrenta desafios adicionais, porque ingredientes naturais podem variar de acordo com fatores como clima, safra e características das matérias-primas.

Com sistemas capazes de interpretar essas mudanças, a empresa espera manter padrões de qualidade e reduzir ineficiências durante a fabricação.

A automação também poderá assumir tarefas repetitivas ou fisicamente exigentes, permitindo que trabalhadores se concentrem em atividades que dependem de experiência, criatividade e conhecimento especializado.

Inteligência artificial também deve mudar o desenvolvimento de produtos

A estratégia da Nestlé não se limita às fábricas. A empresa pretende utilizar tecnologia para acelerar pesquisas, desenvolver produtos e entender melhor as mudanças nos hábitos de consumo.

O avanço ocorre em um momento em que a indústria alimentícia enfrenta alterações no comportamento dos consumidores, pressão sobre os orçamentos domésticos e o crescimento do uso de medicamentos para emagrecimento, fatores que podem influenciar a demanda por diferentes categorias de alimentos.

A inteligência artificial pode ajudar a identificar tendências, apoiar reformulações de produtos e acelerar testes de novas soluções. No entanto, a tecnologia, por si só, não garante resultados comerciais.

Analistas do mercado destacam que a execução das estratégias e a capacidade de transformar inovação em produtos que conquistem consumidores serão determinantes para o retorno dos investimentos.