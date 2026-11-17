Carro elétrico compacto chega a 100 km/h e custa menos de R$ 70 mil

Carro elétrico compacto chega a 100 km/h e custa menos de R$ 70 mil

Um carro elétrico compacto, com velocidade máxima de 100 km/h, autonomia anunciada de 201 quilômetros e preço de lançamento de R$ 69.990. Essas são algumas das características do EMOVA EASY, modelo comercializado pela e-Motors no Brasil e produzido originalmente na China. O veículo faz parte de uma estratégia de expansão de automóveis elétricos de menor custo, segmento que ganha espaço em diferentes mercados.

O automóvel é derivado do JMEV EV2, desenvolvido pela Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV), fabricante chinesa ligada ao grupo Jiangling Motors Corporation. Antes de receber o nome EMOVA EASY no mercado brasileiro, o modelo era conhecido como Xiaoqilin, também chamado de Little Kirin, na China.

A trajetória internacional do veículo inclui outros países asiáticos. Nas Filipinas, por exemplo, o JMEV EV2 foi apresentado em junho de 2025, ao lado do EV3. Publicações locais destacaram a proposta de oferecer veículos elétricos compactos para deslocamentos urbanos.

No Brasil, o preço de R$ 69.990 foi anunciado para a versão Standard. Entretanto, a e-Motors suspendeu temporariamente as importações e as vendas do EASY e do Urban em julho de 2026, citando o aumento dos custos logísticos. Por isso, o valor deve ser considerado uma referência do lançamento, e não uma oferta comercial atualmente confirmada.

Carro elétrico tem origem chinesa e relação histórica com a Renault

O EMOVA EASY não é um projeto desenvolvido originalmente pela fabricante brasileira. Sua origem está na JMEV, empresa chinesa especializada em veículos elétricos. O modelo foi lançado inicialmente na China com o nome Xiaoqilin. Posteriormente, passou a ser identificado como EV2 em mercados internacionais e recebeu a denominação EMOVA EASY no Brasil.

A história da JMEV também envolve uma parceria com a fabricante francesa Renault, relação abordada em reportagem do site especializado InsideEVs. Essa associação fez parte da trajetória da empresa no desenvolvimento de automóveis elétricos, mas não significa que a Renault seja responsável pela fabricação atual do EMOVA EASY.

A presença do veículo em outros mercados permite observar como fabricantes chinesas têm apostado em modelos compactos para ampliar o acesso à mobilidade elétrica.

O que o EMOVA EASY oferece?

O automóvel tem bateria de 15,88 kWh com tecnologia LFP (fosfato de ferro-lítio), motor elétrico PMSM e potência informada entre 16 kW e 30 kW, conforme os dados técnicos disponibilizados pela e-Motors.

A fabricante anuncia autonomia de até 201 quilômetros e velocidade máxima de 100 km/h. O torque informado é de 85 Nm, enquanto a capacidade interna permite transportar quatro ocupantes.

Nas especificações internacionais do JMEV EV2, há pequenas diferenças em relação aos números apresentados no Brasil. A publicação filipina VISOR, por exemplo, informa bateria de aproximadamente 15,86 kWh, motor de 35 cavalos e torque de 84 Nm.

A diferença reforça a necessidade de considerar a configuração de cada mercado ao comparar as características do veículo.

Entre os equipamentos de série informados para a versão brasileira estão ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, computador de bordo e freios ABS.

A empresa também relaciona pacotes opcionais com central multimídia, câmera de ré, sensores de estacionamento, conectividade com smartphone e recursos adicionais de conforto.

A garantia anunciada é de oito anos para a bateria e dois anos para o veículo, sujeita às condições estabelecidas pela fabricante.

Característica Especificação Fabricante de origem JMEV País de origem China Nome internacional JMEV EV2 Preço anunciado no lançamento R$ 69.990 Motorização 100% elétrica Autonomia anunciada Até 201 km Velocidade máxima 100 km/h Potência 16 kW a 30 kW Torque 85 Nm Bateria 15,88 kWh (LFP) Motor PMSM Capacidade 4 ocupantes Comprimento 3.500 mm Largura 1.646 mm Altura 1.460 mm Entre-eixos 2.340 mm Garantia da bateria 8 anos Garantia do veículo 2 anos

JMEV EV2 também foi apresentado nas Filipinas

A presença internacional do automóvel foi abordada por veículos de comunicação das Filipinas em junho de 2025.

O jornal Manila Bulletin publicou informações sobre a chegada dos modelos JMEV EV2 e EV3 ao mercado filipino. Já o portal especializado VISOR apresentou detalhes técnicos dos veículos, incluindo bateria, motorização e sistema de recarga.

Na configuração descrita pela VISOR, o EV2 utiliza conector GB/T, padrão chinês de carregamento, e bateria de 15,86 kWh. A publicação também menciona recarga em corrente alternada com potência de 2 kW.

Essas especificações, entretanto, correspondem à versão apresentada naquele mercado. Não há confirmação de que todos os componentes e equipamentos sejam idênticos aos da configuração comercializada no Brasil.

Mercado de carros elétricos cresce no Brasil

A chegada de modelos compactos e com preços menores ocorre em um período de expansão da mobilidade elétrica no país.

Dados do Ministério de Minas e Energia, com base em informações do Balanço Energético Nacional da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), mostram que os licenciamentos acumulados de veículos eletrificados passaram de aproximadamente 1,9 mil em 2020 para mais de 215 mil em 2024.

O avanço também aparece nos números mais recentes da Agência Brasil. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) publicados em junho de 2026, os automóveis 100% elétricos somaram 69.347 unidades vendidas entre janeiro e maio daquele ano. No mesmo intervalo de 2025, foram 24.635 unidades, crescimento de 181,5%.

Já o Ministério de Minas e Energia informou que o Brasil registrou 381.609 emplacamentos de veículos leves eletrificados entre janeiro e setembro de 2026. Esse levantamento inclui tanto modelos totalmente elétricos quanto híbridos.

O crescimento da demanda cria espaço para diferentes faixas de preço e categorias de veículos. Nesse cenário, automóveis compactos de origem chinesa tentam conquistar consumidores interessados em alternativas aos modelos tradicionais a combustão.