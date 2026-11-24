Um carro elétrico tentou estacionar 868 vezes durante uma única noite em uma garagem subterrânea na província de Anhui, na China. As imagens mostram o veículo dando ré, interrompendo a manobra e avançando para tentar novamente, em um ciclo que se estendeu até o amanhecer. O episódio chamou atenção nas redes sociais, mas ainda não tem explicação oficial.

O que realmente aconteceu com o carro elétrico?

Até agora, não há uma explicação confirmada sobre as 800 tentativas de estacionar o carro elétrico. No entanto, uma falha de software é uma das possibilidades levantadas, mas não há evidências que confirmem essa teoria. Para descobrir o que provocou as 868 tentativas em uma única noite, seria necessário analisar os registros do veículo e realizar uma inspeção técnica. Até a publicação das reportagens, a Huawei não havia respondido aos pedidos de comentário.

Entre as possíveis explicações estão:

O proprietário ou outro usuário autorizado pode ter ativado o recurso remotamente.

A iluminação da garagem ou as marcações das vagas podem ter dificultado a identificação do espaço pelo sistema.

Algum tipo de falha pode ter provocado a repetição das manobras.

A diferença entre dizer que “o carro apresentou um comportamento estranho” e afirmar que “o software falhou” é grande. E, aparentemente, cabem muitas tentativas de estacionamento nesse espaço.

O episódio não é o único envolvendo veículos equipados com tecnologia da Huawei em vídeos de manobras incomuns dentro de garagens.

Outras imagens, divulgadas pelo The Electric Viking, mostram modelos Avatr 06 e Avatr 12, também equipados com sistemas da Huawei, realizando manobras de estacionamento aparentemente sincronizadas em garagens subterrâneas. Ainda não há confirmação de que esses vídeos tenham relação com o caso das 868 tentativas.

O que se sabe é que o sistema de direção assistida da Huawei tem uma base de usuários ativa. Segundo os relatos, cerca de 190 mil proprietários participaram de uma competição que incluía uma categoria dedicada ao estacionamento. Para muitos motoristas, recursos de estacionamento assistido parecem ter se tornado algo que vai além da praticidade cotidiana, quase como uma disputa para ver quem utiliza melhor a tecnologia.

Um carro elétrico na China tentou estacionar sozinho quase 900 vezes em uma única noite. Na manhã seguinte, o proprietário, ao consultar o registro do veículo, descobriu que a função de estacionamento automático havia sido ativada 868 vezes. Um erro de software não foi descartado pelo fabricante. #China — Hugo Borges (@hbj_r77032) November 21, 2026

O que a tecnologia realmente faz

O termo “sem motorista” descreve a maneira como as imagens foram registradas, mas não significa que a tecnologia seja capaz de operar sem supervisão humana.

Antes que o caso seja interpretado como um episódio de carros autônomos fora de controle, é importante esclarecer que os veículos envolvidos supostamente utilizam o Qiankun ADS, da Huawei. Trata-se de uma plataforma de assistência ao motorista, e não de um sistema de direção totalmente autônomo.

A tecnologia pressupõe que um ser humano esteja disponível e atento. As imagens mostram um carro aparentemente sem ninguém ao volante manobrando por horas, mas isso não significa que o veículo tenha sido projetado ou autorizado a circular sem um motorista.

As imagens vieram à tona durante uma competição de estacionamento organizada pela Huawei, o que deixa o episódio ainda mais curioso.

O caso ocorreu na mesma época do segundo Qiankun Intelligent Driving Open, da Huawei, realizado, segundo o carnewchina.com, entre 31 de outubro e 13 de novembro de 2026. De acordo com informações divulgadas, mais de 190 mil proprietários se inscreveram em oito categorias.

Uma delas, chamada “Elite do Estacionamento”, premiava os participantes pelo uso bem-sucedido de recursos de estacionamento assistido, como estacionamento automático, estacionamento remoto, auxílio para sair da vaga, reestacionamento e navegação dentro de garagens. Os 100 melhores colocados receberam pontos Huawei e outros prêmios.

Se alguém passou a madrugada tentando subir no ranking de estacionamento, escolheu justamente o pior horário para isso.