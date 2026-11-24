A construção de uma nova fábrica de celulose da CMPC, em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, deve movimentar diferentes segmentos da indústria e gerar aproximadamente 17.981 ocupações durante a fase de implantação. O empreendimento, anunciado com investimento de R$ 27 bilhões, é um dos maiores projetos industriais previstos para o estado e deve ampliar a demanda por fornecedores, equipamentos, serviços técnicos e infraestrutura.

Conforme apurado pelo Jornal DCI, as estimativas fazem parte de um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), que analisou os efeitos econômicos do Projeto Natureza em duas etapas: a implantação da fábrica, prevista para durar 30 meses, e a operação da unidade, que terá capacidade adicional de produção de 2,7 milhões de toneladas de celulose por ano.

Durante as obras, a CMPC estima contratar 12 mil trabalhadores diretamente. O levantamento da FIERGS calcula outros 2.820 empregos indiretos e 3.161 ocupações induzidas pelo consumo dos trabalhadores, levando o total estimado a quase 18 mil postos de trabalho movimentados na economia gaúcha.

O impacto não ficará restrito à contratação de mão de obra para a construção da fábrica. O projeto deve estimular atividades ligadas à construção civil, fabricação de máquinas e equipamentos, produtos metálicos, energia, transporte, engenharia e serviços técnicos especializados.

Indústria e cadeia de fornecedores

A dimensão do empreendimento deve ampliar a demanda por produtos e serviços de diferentes segmentos industriais. Para construir e instalar a unidade, serão necessários materiais, equipamentos, estruturas metálicas, sistemas produtivos, serviços de engenharia, transporte e infraestrutura.

Segundo a análise da FIERGS, os investimentos na implantação da planta podem gerar efeitos sobre diversos setores da economia por meio das relações de fornecimento. Empresas que não atuam diretamente na fabricação de celulose também podem ser beneficiadas pela demanda gerada durante as obras.

A entidade avalia que a participação de fornecedores gaúchos na cadeia produtiva poderá ampliar os efeitos do investimento dentro do estado. Nesse sentido, o Programa Conexão Indústria, da FIERGS, busca aproximar empresas locais de oportunidades de fornecimento para grandes empreendimentos.

O projeto também deve movimentar atividades ligadas à logística e à infraestrutura. A produção prevista terá forte direcionamento para exportação, o que exige estruturas de transporte, armazenagem e escoamento capazes de atender ao volume industrial planejado.

Operação deve movimentar quase 8 mil ocupações

Depois da conclusão das obras, os efeitos econômicos do empreendimento devem continuar com o funcionamento da fábrica e a produção de celulose. Na fase operacional, a estimativa é de 7.863 ocupações relacionadas às atividades industriais e florestais e aos efeitos indiretos sobre outros setores.

Do total, 5 mil são ocupações diretas, sendo 1,5 mil ligadas à fabricação de celulose e papel e 3,5 mil à produção florestal. O estudo calcula ainda 995 ocupações indiretas e 1.868 induzidas.

A diferença entre as duas etapas está no perfil dos impactos. Durante a implantação, a demanda é concentrada nas obras, montagem da estrutura e instalação dos equipamentos. Na operação, as ocupações estão relacionadas ao funcionamento recorrente da indústria, à atividade florestal, à produção e à exportação.

Projeto prevê impacto de R$ 3,5 bilhões por ano no PIB gaúcho

A operação da nova fábrica também deve elevar a atividade econômica do Rio Grande do Sul. O estudo da FIERGS estima impacto anual de R$ 3,5 bilhões sobre o Produto Interno Bruto (PIB) estadual, equivalente a um crescimento de 0,6%.

A estimativa considera o aumento da produção de celulose, as atividades florestais e os efeitos sobre empresas fornecedoras e outros segmentos da economia. O levantamento também projeta acréscimo de R$ 320 milhões por ano na arrecadação potencial de ICMS.

Na fase de implantação, o impacto acumulado no PIB durante os 30 meses de obras pode chegar a R$ 17,3 bilhões, enquanto a arrecadação potencial de ICMS é estimada em R$ 569 milhões no período.

Os números são projeções econômicas elaboradas com base em um modelo de relações entre os setores produtivos do Rio Grande do Sul. A FIERGS ressalta que os resultados dependem das premissas consideradas e da efetiva realização dos investimentos, da produção e das relações de fornecimento previstas.

Nova fábrica terá produção voltada à exportação

O Projeto Natureza prevê capacidade adicional de 2,7 milhões de toneladas de celulose por ano. A produção deverá ampliar a presença da indústria gaúcha na cadeia exportadora do setor e demandar uma estrutura de logística compatível com o volume previsto.

O empreendimento também está associado à implantação de infraestrutura portuária em Rio Grande, que deverá integrar o sistema de escoamento da produção. O terminal é parte da estrutura logística planejada para atender à operação da fábrica.

A expansão deve reforçar a cadeia de celulose e papel no estado, com efeitos sobre a indústria de transformação, fornecedores de equipamentos, setor florestal, transporte e serviços empresariais.

O estudo da FIERGS aponta que o alcance econômico do Projeto Natureza dependerá, entre outros fatores, da participação de empresas locais no fornecimento de bens e serviços. Quanto maior a integração do empreendimento com a indústria gaúcha, maior poderá ser a parcela dos investimentos e da atividade produtiva que permanece na economia estadual.

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