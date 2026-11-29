Carro elétrico de R$ 670 mil supera 120 unidades vendidas no Brasil em menos de dois meses. Conheça o Denza Z9 GT e suas tecnologias.

Carro elétrico de R$ 670 mil vende mais de 120 unidades em semanas no Brasil

Carro elétrico de R$ 670 mil vende mais de 120 unidades em semanas no Brasil

Um carro elétrico de R$ 670 mil teve mais de 120 unidades vendidas no Brasil em menos de dois meses. O modelo é o Denza Z9 GT, um esportivo de luxo da fabricante chinesa Denza, que reúne 952 cavalos de potência, aceleração de superesportivo e uma tecnologia de recarga que promete recuperar boa parte da bateria em apenas cinco minutos.

O veículo começou a ser comercializado em outubro. O resultado foi divulgado por Werner Schaal, diretor comercial da Denza, que afirmou que o volume de vendas em um período tão curto surpreendeu a própria empresa.

Considerando o preço de R$ 670 mil exibido no configurador da marca, mais de 120 unidades representam um valor superior a R$ 80,4 milhões em vendas pelo preço de tabela. A estimativa não corresponde necessariamente ao faturamento contábil da fabricante, pois descontos e condições comerciais podem alterar o valor efetivamente recebido.

Como é o carro elétrico de R$ 670 mil?

O Denza Z9 GT tem dimensões de um automóvel de luxo. São 5,18 metros de comprimento, 1,99 metro de largura e 3,12 metros de distância entre os eixos. O porta-malas comporta 495 litros e as rodas são de 21 polegadas. O desempenho é um dos principais diferenciais do veículo. O conjunto mecânico utiliza três motores elétricos independentes, que entregam potência combinada de 952 cavalos e tração integral. Com essa configuração, o esportivo acelera de zero a 100 km/h em 2,7 segundos e alcança velocidade máxima de 270 km/h.

O modelo também conta com direção ativa nas rodas traseiras, recurso que permite ajustar a movimentação do veículo para facilitar manobras e melhorar a estabilidade.

Entre as funcionalidades estão o Crab Walk, que permite movimentar o automóvel na diagonal, e o Compass Turn, sistema que possibilita realizar giros sobre o próprio eixo. O carro também oferece estacionamento inteligente.

A bateria Blade 2.0 tem capacidade de 122,4 kWh. Segundo os dados divulgados pela fabricante, a autonomia chega a 630 quilômetros pelo ciclo europeu NEDC. Esse número é uma referência de laboratório e pode ser diferente da distância percorrida em condições reais, dependendo de fatores como velocidade, temperatura, relevo e uso do ar-condicionado.

Um dos argumentos da fabricante para atrair compradores é o tempo de recarga. O Denza Z9 GT é compatível com a tecnologia Flash Charging, sistema que pode fornecer potência de até 1.500 kW por conector.

De acordo com a empresa, um veículo compatível pode passar de 10% para 70% de bateria em cinco minutos. Para alcançar 97%, o tempo estimado é de nove minutos. A depender do automóvel, uma parada de recarga pode acrescentar até 400 quilômetros de autonomia.

A proposta é reduzir o tempo de espera durante viagens e diminuir uma das preocupações de quem considera comprar um carro elétrico: a necessidade de permanecer conectado a uma estação por períodos prolongados.

Existe, porém, uma condição para atingir esses números. Não basta utilizar um carregador de alta potência. O automóvel também precisa ter uma arquitetura preparada para receber essa quantidade de energia. No Brasil, o Z9 GT é o primeiro modelo da Denza compatível com o sistema.

O desempenho coloca o modelo em evidência em um momento no qual as fabricantes chinesas tentam conquistar espaço entre os consumidores de veículos premium no Brasil. A disputa, antes concentrada principalmente em modelos de entrada e SUVs, também começa a alcançar os esportivos elétricos de alto valor.

Carros elétricos chineses crescem no mercado de luxo

A chegada do esportivo acontece em um cenário de mudanças no segmento premium brasileiro. Embora o mercado tenha registrado queda em outubro, as fabricantes chinesas ampliaram sua participação e passaram a disputar espaço com montadoras tradicionais.

Levantamento da Bright Consulting aponta que o segmento de luxo registrou 3.593 emplacamentos em outubro de 2026. O resultado representa uma queda de 30,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior e de 7,9% na comparação com setembro.

Entre janeiro e outubro, foram 39.094 veículos emplacados, recuo de 10,7% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Na contramão da retração, as marcas chinesas avançaram. Em outubro de 2025, elas somavam 48 unidades no segmento premium, equivalentes a 0,9% do mercado. Um ano depois, chegaram a 649 veículos e alcançaram participação de 18,1%.

A Denza respondeu pela maior parte desse crescimento. A fabricante registrou 620 emplacamentos em outubro, o equivalente a 17,3% do mercado premium. Ficou atrás apenas da BMW, que teve 1.081 unidades, e à frente da Mercedes-Benz, com 604.

O principal responsável pelo resultado da Denza foi o SUV B5. O modelo somou 577 emplacamentos no mês e liderou o ranking de veículos premium pelo quinto mês consecutivo.