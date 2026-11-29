Mini carro elétrico e utilitário deve chegar ao Brasil por R$ 85 mil

Mini carro elétrico e utilitário deve chegar ao Brasil por R$ 85 mil

Um mini carro elétrico com preço estimado de R$ 85 mil está nos planos de uma importadora para o mercado brasileiro. O OEK EV 600-Cargo tem menos de três metros de comprimento, leva até 1.150 kg de carga e foi apresentado em São Paulo como uma alternativa para entregas urbanas, transporte em fazendas e deslocamentos dentro de condomínios.

O veículo é fabricado na China e foi exibido pela Idee Home, empresa que importa produtos do país asiático, durante o Emob – Salão da Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes, realizado entre os dias 25 e 27 de novembro, no São Paulo Expo.

Apesar do preço previsto, o utilitário ainda não está à venda no Brasil. A importadora pretende avançar com o processo de homologação antes de iniciar a comercialização, prevista para aproximadamente um ano.

A estimativa de R$ 85 mil coloca o modelo abaixo de utilitários elétricos semelhantes já homologados no país, que custam cerca de R$ 140 mil, segundo a empresa.

Como é o mini utilitário elétrico chinês?

O OEK EV 600-Cargo tem 2,99 metros de comprimento, 1,46 m de largura e 1,79 m de altura. O tamanho reduzido permite circular e manobrar em espaços apertados, característica que pode ser útil em operações de entrega, áreas industriais, propriedades rurais e condomínios.

O veículo tem motor elétrico dianteiro com potência nominal de 8 cavalos e velocidade máxima de 60 km/h. A bateria de lítio tem capacidade de 11,2 kWh, e a autonomia informada pela empresa varia de 100 km a 120 km por carga.

A proposta não é competir com carros elétricos de passeio usados em rodovias, mas atender deslocamentos curtos e operações que exigem transporte de mercadorias. Por isso, o modelo tem dois assentos e compartimento de carga na parte traseira.

Embora tenha dimensões semelhantes às de um veículo compacto, o OEK EV 600-Cargo foi projetado para transportar mercadorias. O peso em ordem de marcha é de 620 kg, enquanto a capacidade máxima de carga informada é de 1.150 kg.

A carroceria é feita de plástico sobre uma estrutura metálica. O compartimento traseiro tem abertura biarticulada, e o interior oferece direção elétrica, painel digital de 10,25 polegadas e câmera de ré. O ar-condicionado aparece como item opcional.

O veículo também conta com suspensão MacPherson na dianteira e braço oscilante na traseira, além de rodas de alumínio aro 12 e faróis de LED.

Quando o carro elétrico chega ao Brasil?

O OEK EV 600-Cargo foi apresentado para avaliar o interesse dos consumidores e empresas no mercado brasileiro. A próxima etapa é a homologação, necessária para que o modelo possa ser comercializado e circule dentro das exigências nacionais.

O veículo possui airbag, mas ainda não conta com freios ABS, um dos itens que precisam ser considerados no processo de adequação às regras brasileiras.

A Idee Home pretende iniciar as vendas em 2027, mas não estimou um prazo. A empresa mira clientes que precisam de um veículo para trajetos curtos e transporte de carga, como fazendas, condomínios e negócios de logística de última milha, em que mercadorias percorrem o trecho final até o destino.