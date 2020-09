Confira nossas dicas para ser uma noiva minimalista com muito estilo e elegância, e veja como dar vida ao casamento minimalista dos seus sonhos.

Deseja ser uma noiva minimalista, mas não sabe por onde começar? Fique tranquila. Os casamentos minimalistas são lindos, chiques e modernos. Mas como você cria um conceito “menos é mais” sem ser muito simples?

Para te ajudar, separamos algumas dicas para você ser uma noiva minimalista com muita elegância. Também tem dicas para caprichar na decoração.

Confira nossas principais dicas sobre como realizar o casamento minimalista dos seus sonhos.

Dicas para ser uma noiva minimalista

Como é a maquiagem da noiva minimalista? Que vestido escolher? Qual o melhor penteado? Veja como caprichar no seu look nesse dia tão especial.

Maquiagem

A noiva minimalista atrai mais a naturalidade, ou seja, a maquiagem deve ser simples para realmente valorizar as características naturais.

Então, os tons neutros são muito bem-vindos na hora da escolha da maquiagem. Além disso, esqueça as sombras pesadas e escuras, a dica é caprichar nos cílios para reforçar o olhar.

Aliás, aqui vai uma dica fundamental: como você usará menos maquiagem, é importante estar com a skin care em dia. Portanto, meses antes do casamento, já comece a caprichar na skin care e na alimentação para ter uma pele naturalmente iluminada para o dia especial.

Cabelo

Se você tem o cabelo longo, que tal caprichar em um coque? Esse estilo é mais “descontraído” e traz uma leveza para a noiva. Você pode usá-lo mais “baixo.

Além disso, o clássico rabo de cavalo também é bem-vindo.

Contudo, se você tem o cabelo curto, o efeito “molhado” pode ser uma boa aposta. O efeito pode ser feito com gel, spray ou pomada modeladora.

Coloque o cabelo para trás e capriche no efeito molhado. A vantagem desse penteado é que deixa seu rosto mais em evidência, dando mais destaque à maquiagem.

Vestido

Os vestidos minimalistas são muito elegantes. Geralmente são lisos, sem muito brilho ou grandes volumes, com as costas cavadas, ombro a ombro ou até mesmo de alcinhas.

Porém, lembre-se que o mais importante é você se sentir à vontade. Afinal, o mais importante, é você se sentir bem dentro do vestido escolhido.

Inspiração Real de noiva minimalista

Uma das inspirações mais famosas para looks para noiva minimalista é a Meghan Markle. Em seu casamento com o Princípe Harry, Meghan apostou na delicadeza com um vestido liso e elegante, e uma maquiagem mais natural.

Dicas para um casamento minimalista inesquecível

Separamos algumas dicas para você caprichar na decoração do seu casamento minimalista. Confira!

Cores

Busque por cores mais neutras e terrosas, como marrom, verde e branco. Mas, ao mesmo tempo, não se sinta limitada por essas opções. Se você tem uma cor favorita ou um esquema de cores ideal em mente, vá em frente!

Além disso, cores fortes também podem ser minimalistas, desde que você equilibre a combinação de cores e certifique-se de não exagerar.

Flores

Opte por uma mistura de flores frescas e selvagens em um tipo de arranjo solto, sem simetria ou rigidez. Isso se aplica a tudo, desde o buquê da noiva até todas as decorações florais da cerimônia e da festa.

Local para festa e/ ou cerimônia

Locais ao ar livre estão em alta nos casamentos. Para casamentos minimalistas, procure espaços tão vazios quanto possível, como jardins ou espaços industriais.

Esses tipos de locais com muito espaço funcionam bem como uma tela em branco. Eles permitem que o máximo de criatividade transforme o espaço, já que basicamente você pode fazer qualquer coisa com ele e tudo vai se destacar.

Tenha um ponto central

Em vez de ter decoração espalhada por todos os lados, concentre-se em um canto e faça com que ele realmente se destaque.

Além disso, não é preciso muito para conseguir isso, basta focar em um ponto central para a sua decoração. Por exemplo, uma guirlanda pendurada, um arco florido para recepção ou uma mesa central com os doces, enfim, deixe a imaginação fluir!

Certifique-se de que haja um ponto focal e faça uma decoração ousada em sua simplicidade.

Apegue-se ao simples

Pule os detalhes desnecessários como adereços, livros de visitas, bugigangas e decorações supérfluas. Foque no mais simples e nas decorações centrais da sua festa.