Short godê: aprenda com as famosas a vestir a tendência de 2021

O verão chegou! Quer uma peça estilosa, fresquinha e confortável para os dias quentes da estação? Que tal o short godê? Causou certa estranheza quando foi exibido por Marina Ruy Barbosa em fevereiro deste ano, mas ganhou espaço no mundo da moda e promete virar tendência.

Como é a moda do short godê?

A peça tem cintura alta marcada e modelagem soltinha. Apareceu no desfile de verão 2020 de Alexander Wang, em jeans claro bem volumoso.

No Brasil, estreou na produção escolhida por Marina Ruy Barbosa para curtir o Carnaval deste ano. Na época, a atriz recebeu críticas pelo estilo “diferentão”. Tempos depois, o modelo ganhou espaço no guarda-roupa de outras famosas, influenciadoras digitais e antenadas na moda.

Para deixar o short godê em evidência, aposte em tops ou blusa por dentro dele, garantindo que seu efeito amplo fique bem à mostra. Lembre-se que confere volume ao quadril e, portanto, se quiser disfarçar essa região, não é o indicado.

Outro detalhe importante é que, ao se sentar ou abaixar, pode revelar bastante o corpo. Faça movimentos em frente ao espelho para se certificar de que a calcinha não aparecerá. Inspire-se em cinco looks fashion:

Marina Ruy Barbosa aposta no short soltinho

No Carnaval, Marina Ruy Barbosa estreou a peça e causou certa estranheza, mas a moda pegou. O modelo claro fez par com top de plumas, que tem a cara da folia brasileira.

Sabrina Sato também é fã da tendência do verão

Sabrina Sato escolheu short jeans godê para compor uma produção com a trend do mix de estilos. O despojado da peça dividiu espaço com o sensual do top e o pesado do casaco xadrez e da bota preta. E aí, gostou?

Outra aposta da apresentadora é look todo jeans, outra tendência forte. Se quiser se inspirar nela, saiba que peças de lavagens parecidas, como as da foto acima, conferem efeito alongador por conta da monocromia. Mas também fica interessante o contraste de tons diferentes.

Chiara Ferragni é adepta do short jeans

A designer italiana Chiara Ferragni faz parte da lista das fashionistas que elegeram o short godê como queridinho. O look foi finalizado com blusa preta básica e mix de colares e pulseiras. Estilosa sem excessos!

Thássia Naves se rendeu ao short godê

A influenciadora digital Thássia Naves mostrou que a peça não precisa ser necessariamente jeans. Escolheu modelo branco para combinar com top cropped vermelho. O short godê pode vir em tecidos variados, como linho algodão e até veludo.

Veja como produzir o modelo em casa

