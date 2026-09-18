Bitcoin dispara e volta a ultrapassar os US$ 80 mil

O Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 80.000 pela primeira vez desde 7 de setembro, enquanto mais de US$ 183 milhões em posições vendidas foram liquidadas em apenas uma hora. As liquidações totais durante essa hora chegaram a US$ 192 milhões. Mais de 100.000 traders tiveram suas posições liquidadas ao longo do dia, mas a desalavancagem forçada nessa escala não determina, por si só, se a recente consolidação do Bitcoin chegou ao fim.

Por que o Bitcoin subiu apesar dos choques recentes?

De acordo com o Yahoo Notícias, a movimentação ocorreu após uma semana volátil para o Bitcoin. A criptomoeda caiu para US$ 75.000 na noite de terça-feira, após o revés do CLARITY Act no Senado dos EUA. Um dia depois, o Federal Reserve elevou sua meta de taxa de juros em 25 pontos-base, para 3,75%-4,00%, seu primeiro aumento desde julho de 2023. O Bitcoin se recuperou quase imediatamente após o choque do Fed e ultrapassou os US$ 76.000.

O Bitcoin oscilou nos dias seguintes, até que o Banco do Japão elevou as taxas de juros para o maior patamar em 31 anos. A decisão foi bem recebida pelo mercado de criptomoedas, com o BTC chegando a pouco mais de US$ 78.000. Manteve-se em torno desse patamar por horas antes de ultrapassar os US$ 80.000.

Os dados da CoinGlass mostraram que US$ 192 milhões em posições alavancadas foram liquidadas na última hora do movimento, com as posições vendidas representando mais de US$ 183 milhões. O BTC representou US$ 119 milhões dessas liquidações e o ETH outros US$ 36 milhões. O Ethereum ultrapassou os US$ 2.550 após uma alta de 2,3% na última hora, enquanto o XRP subiu acima de US$ 1,35 após um aumento de 3%. SOL e BNB também registraram ganhos.

A sequência de preços documentada mostra o Bitcoin caindo para US$ 75.000 após o revés da Lei CLARITY, recuperando-se acima de US$ 76.000 após a decisão do Federal Reserve, posteriormente ultrapassando US$ 78.000 após o aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão e, em seguida, subindo acima de US$ 80.000. O nível de US$ 80.000 havia sido rompido pela última vez em 7 de setembro. O próximo passo permanece uma questão técnica, e não uma conclusão definitiva.

Uma movimentação acima de US$ 82.300 testaria, portanto, se a recuperação pode se estender além da resistência que conteve o avanço de agosto. Uma rejeição nesse nível, por outro lado, seria consistente com uma consolidação.