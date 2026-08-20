Os mercados provavelmente testarão a determinação do secretário do Tesouro, Scott Bessent, em reduzir os rendimentos dos títulos do governo de longo prazo.

Bitcoin atinge US$ 71 mil e registra maior liquidação de posições vendidas desde 2021

Bitcoin atinge US$ 71 mil e registra maior liquidação de posições vendidas desde 2021

O Bitcoin hoje, 20 de agosto de 2026, voltou a ganhar força no mercado de criptomoedas e ultrapassou a marca de US$ 71 mil, atingindo o maior nível desde junho. O BTC acumulava alta de aproximadamente 11% em 24 horas, em um movimento que também impulsionou Ethereum, Solana, XRP e Dogecoin.

A valorização ganhou força depois que o Bitcoin rompeu uma faixa de negociação na qual permaneceu durante várias semanas. A movimentação provocou a liquidação de bilhões de dólares em posições que apostavam na queda da criptomoeda, acelerando ainda mais a alta.

Além disso, medidas do Tesouro dos Estados Unidos e novos comentários do presidente Donald Trump sobre o setor ajudaram a melhorar o sentimento dos investidores.

Bitcoin hoje: por que o BTC subiu?

O Bitcoin passou cerca de seis semanas negociado entre aproximadamente US$ 62 mil e US$ 66,9 mil. Durante esse período, a volatilidade da criptomoeda caiu para níveis historicamente baixos.

Com o BTC preso nessa faixa, muitos traders passaram a apostar que o preço voltaria a cair sempre que se aproximasse do limite superior. Isso criou uma concentração de posições vendidas na região entre US$ 65 mil e US$ 67 mil.

A situação mudou quando o Bitcoin conseguiu superar essa resistência.

O movimento coincidiu com o anúncio do Tesouro dos Estados Unidos de que ampliaria as operações de recompra de títulos de longo prazo para US$ 4 bilhões. A medida contribuiu para a queda do rendimento dos títulos de 30 anos, que havia alcançado 5,337%, maior nível desde 2007.

Com os rendimentos recuando, aumentou o interesse por ativos de maior risco, incluindo as criptomoedas.

A ruptura da faixa de preço desencadeou uma forte onda de liquidações no mercado de derivativos.

Nas últimas 24 horas, cerca de US$ 3 bilhões em posições vendidas foram liquidados, enquanto as liquidações de posições compradas ficaram em aproximadamente US$ 263,5 milhões.

O Bitcoin respondeu por cerca de US$ 1,67 bilhão desse total. O Ethereum representou outros US$ 1,14 bilhão.

Mais de US$ 1 bilhão em posições foi liquidado em apenas uma hora.

Esse tipo de movimento é conhecido como short squeeze. Quando investidores que apostavam na queda são obrigados a recomprar os ativos para encerrar suas posições, a demanda adicional pode acelerar a valorização.

Foi justamente o que aconteceu com o BTC. A combinação entre o rompimento técnico e as recompras forçadas ajudou a levar o Bitcoin rapidamente para acima dos US$ 70 mil.

Volume de negociação do Bitcoin dispara

O volume diário de negociação do Bitcoin chegou a aproximadamente US$ 59 bilhões, alta de 250%.

Ao mesmo tempo, o índice de Medo e Ganância da Coinbase passou de 41 para 59 pontos. A mudança levou o indicador da zona de “medo” para a de “ganância”, mostrando uma melhora significativa no sentimento dos investidores.

O interesse aberto do mercado de derivativos também aumentou.

Segundo dados da Coinalyze, o open interest avançou 9,11%, para US$ 131,25 bilhões. No Bitcoin, o crescimento foi de 7,18%, chegando a US$ 23,4 bilhões. No Ethereum, o indicador subiu 12,36%, para US$ 13,2 bilhões.

Apesar do aumento da atividade, as taxas de financiamento permaneceram relativamente moderadas. Isso indica que a nova alavancagem ainda não atingiu níveis considerados extremos.

A valorização do Bitcoin ajudou a puxar outras criptomoedas, como o Ethereum (ETH). A moeda acumulou alta de aproximadamente 19% em 24 horas, chegando à região de US$ 2.290 e se aproximando da maior cotação em três meses.

Solana, XRP e Dogecoin também registraram ganhos de dois dígitos. Entre os tokens que mais avançaram, o LIT acumulava alta de 26,5% em 24 horas, enquanto o ETHFI subia 46,3% em sete dias.

O token HYPE também ganhou força após declarações de Trump relacionadas à Hyperliquid. Já o WLFI ficou entre os poucos ativos que não acompanharam a valorização do mercado, com queda de 4,66%.

Trump comenta mercado de criptomoedas

Os comentários de Donald Trump ocorreram algumas horas depois do início da forte movimentação do Bitcoin.

O presidente americano defendeu que o Congresso avance na aprovação do Clarity Act, projeto relacionado à regulamentação do mercado de ativos digitais.

Trump também sugeriu que os Estados Unidos poderiam adquirir quantidades consideráveis de Bitcoin e afirmou que os reguladores trabalham em um caminho para a atuação da Hyperliquid no país.

As declarações deram novo impulso ao mercado, embora grande parte da alta do BTC já tivesse ocorrido antes dos comentários.

O que esperar do Bitcoin?

A forte alta colocou novamente o Bitcoin acima dos US$ 70 mil e mudou rapidamente o sentimento do mercado. A combinação de compras à vista, atuação de grandes investidores, maior procura por ativos de risco e liquidação de posições vendidas ajudou a acelerar a valorização.

Agora, o principal desafio será sustentar o preço acima dos níveis rompidos e superar novas resistências.

Para os investidores, os próximos dias serão importantes para avaliar se a alta representa apenas uma recuperação depois de semanas de baixa volatilidade ou o início de um movimento mais amplo de valorização do mercado de criptomoedas.