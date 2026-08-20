ETFs de Ethereum têm maior entrada do ano e disparam mais de 22%

ETFs de Ethereum têm maior entrada do ano e disparam mais de 22%

O Ethereum acelerou a alta no mercado de criptomoedas nesta quinta-feira (20), enquanto os fundos negociados em bolsa (ETFs) de ether registraram o maior saldo positivo do ano nos Estados Unidos. O movimento reforça a recuperação do segundo maior criptoativo do mercado e mostra um aumento do interesse de investidores institucionais.

Na quarta-feira (19), os ETFs de Ethereum receberam US$ 186,8 milhões em recursos, segundo dados citados pelo analista Vinicius Bitelo, do BTG Pactual. De acordo com ele, o último fluxo diário superior a esse havia sido registrado em 28 de outubro de 2025.

O desempenho acompanha a forte valorização do próprio ether. Às 14h03 (horário de Brasília) desta quinta, a criptomoeda era negociada a US$ 2.341, com alta de 12,4% no dia. Desde a quarta-feira, o Ethereum acumulava valorização superior a 22%.

Ethereum supera desempenho do Bitcoin

A recuperação do Ethereum chama atenção porque a criptomoeda vem avançando em ritmo superior ao Bitcoin, principal referência do mercado.

No mesmo período, o Bitcoin acumulava alta de 11,2%. Às 14h03 desta quinta-feira, a maior criptomoeda do mundo era negociada a US$ 72.769, com avanço de 6,4%.

O movimento indica uma maior procura por ativos de risco dentro do mercado de criptomoedas. O Ethereum, por ter uma dinâmica diferente do Bitcoin e estar associado a aplicações e serviços desenvolvidos sobre sua rede, costuma apresentar oscilações mais acentuadas em momentos de maior apetite dos investidores.

Dados recentes também apontam para uma melhora nos fluxos de capital direcionados aos ETFs de criptomoedas. No caso dos fundos de Bitcoin, as entradas somaram US$ 517,2 milhões na quarta-feira, o maior volume diário desde 4 de maio deste ano.

Fluxo para ETFs de cripto aumenta

Os ETFs à vista facilitaram o acesso de investidores tradicionais ao mercado de criptomoedas sem a necessidade de adquirir diretamente os ativos digitais.

Na prática, fundos, empresas e outros investidores institucionais podem utilizar esses produtos para obter exposição ao Bitcoin e ao Ethereum dentro das estruturas tradicionais do mercado financeiro.

Para Noah Chegung, country manager da Bitget no Brasil, o aumento dos recursos destinados aos ETFs mostra uma retomada da demanda institucional por criptomoedas.

Esse tipo de movimento é acompanhado de perto pelo mercado porque pode indicar que a valorização não está sendo sustentada apenas por investidores de curto prazo. A entrada de recursos em produtos negociados nas bolsas americanas também amplia a participação de investidores que possuem restrições regulatórias para comprar diretamente determinados criptoativos.

Ethereum ganha força no mercado

A disparada do ether ocorre em um momento de recuperação mais ampla das criptomoedas. O Bitcoin voltou a se aproximar da faixa de US$ 70 mil, enquanto outras moedas digitais também registraram ganhos expressivos.

O movimento do Ethereum, porém, se destaca pela velocidade. A valorização superior a 22% em pouco mais de um dia coloca a criptomoeda entre os principais ativos responsáveis pela recuperação recente do mercado.

Apesar do avanço, a forte oscilação característica das criptomoedas exige cautela. Uma alta expressiva em poucos pregões não significa, por si só, que uma nova tendência de valorização de longo prazo esteja consolidada.

Por isso, além da cotação do Ethereum, investidores devem acompanhar a continuidade dos fluxos para os ETFs, o comportamento do Bitcoin e a participação de outras criptomoedas no movimento.

Se as entradas de capital continuarem e o ether conseguir sustentar os níveis alcançados após a disparada, o cenário poderá indicar uma recuperação mais consistente. Caso contrário, parte da valorização recente pode ser revertida com a realização de lucros por investidores.