Ethereum supera US$ 2 mil e impulsiona alta de XRP, Solana e Zcash

Ethereum volta a negociar acima de US$ 2 mil após anúncio do Tesouro dos EUA, enquanto principais altcoins acompanham movimento de valorização

O mercado de criptomoedas ganhou força nesta quarta-feira (19), com o Ethereum (ETH) retomando o patamar de US$ 2 mil e puxando outras moedas digitais para cima. O movimento ocorreu após o Tesouro dos Estados Unidos anunciar o aumento das recompras de títulos públicos para US$ 4 bilhões.

O Ethereum chegou a US$ 2.112 durante o dia, segundo dados da Bitstamp, antes de devolver parte dos ganhos e passar a oscilar próximo dos US$ 2.090. A criptomoeda não negociava de forma consistente acima de US$ 2 mil havia mais de dois meses.

A reação também se espalhou pelo mercado de altcoins. Zcash (ZEC), XRP e Solana (SOL) estiveram entre os ativos que registraram altas expressivas durante a sessão.

O anúncio sobre a recompra de títulos funcionou como um catalisador para os ativos de maior risco. Antes da movimentação desta quarta-feira, o Ethereum vinha encontrando dificuldades para permanecer acima de US$ 1.900 desde o início de agosto.

Com a nova onda de compras, o valor de mercado do ETH avançou de menos de US$ 230 bilhões para aproximadamente US$ 251 bilhões. A recuperação também ajudou a elevar novamente a capitalização conjunta das altcoins para mais de US$ 1 trilhão.

O movimento acompanhou uma alta mais ampla entre as criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, chegou perto de US$ 70 mil no mesmo período.

Entre os ativos que mais chamaram atenção esteve a Zcash (ZEC). A criptomoeda saiu de pouco mais de US$ 503 e chegou a US$ 557, acumulando uma valorização próxima de 9% no movimento.

Com a alta, a capitalização de mercado da Zcash chegou a cerca de US$ 9,3 bilhões, ampliando a diferença em relação ao Monero (XMR), que registrava queda no mesmo período.

A valorização da ZEC ocorreu em um intervalo relativamente curto, acompanhando a aceleração das negociações no mercado após a divulgação da decisão do Tesouro americano.

O movimento positivo não ficou restrito ao Ethereum e à Zcash. XRP e Solana (SOL) registraram altas superiores a 6%, acompanhando a recuperação observada entre as principais altcoins.

Outros tokens também tiveram desempenho positivo. O XLM avançou cerca de 7,5%, enquanto o HYPE ganhou mais de 6%.

Apesar do ambiente favorável, algumas criptomoedas ficaram na contramão. O Monero recuou aproximadamente 0,9%, enquanto LEO e TRX também registraram perdas durante a sessão.

A recuperação do Ethereum também reacendeu as projeções de continuidade do movimento de alta. O analista de mercado Michaël van de Poppe, fundador do MN Fund, classificou a recuperação como um movimento importante para o ativo. Segundo a avaliação citada na reportagem original, a manutenção do Ethereum acima de US$ 2 mil poderia abrir espaço para novas resistências, inicialmente na região de US$ 2.250 e depois em US$ 2.465. Uma eventual continuidade do movimento poderia levar o ativo para a região de US$ 2.900.

A análise, porém, representa uma projeção de mercado e não uma garantia de valorização. O comportamento do Ethereum e das demais criptomoedas continua sujeito à volatilidade e às condições dos mercados financeiros globais.

O que fez Ethereum e as criptomoedas subirem?

A principal notícia que impulsionou os ativos digitais nesta quarta-feira foi o anúncio do Tesouro dos EUA de que pretende dobrar o volume de recompras de títulos para US$ 4 bilhões.

A expectativa de mudanças nas condições de liquidez e nos rendimentos dos títulos americanos contribuiu para aumentar o apetite por ativos considerados mais arriscados, entre eles as criptomoedas.

O movimento levou o Ethereum novamente acima dos US$ 2 mil e ajudou a fortalecer diversas altcoins, incluindo XRP, Solana e Zcash.

Importante: preços de criptomoedas podem oscilar de maneira significativa em curtos períodos. As projeções citadas no texto representam análises de mercado e não constituem recomendação de investimento.