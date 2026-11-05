Live do Janones e Lula hoje: transmissão com presidente nesta quinta-feira

Live do Janones e Lula hoje: transmissão com presidente nesta quinta-feira

O deputado federal André Janones (Avante-MG) anunciou uma transmissão ao vivo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 5 de novembro. A expectativa é que a conversa reúna apoiadores do governo e internautas em uma live que promete dar visibilidade à participação do parlamentar ao lado do chefe do Executivo.

A transmissão foi divulgada por Janones nas redes sociais e recebeu o nome de “Live da Vitória”. A iniciativa ocorre em meio à mobilização política do deputado e à articulação de apoiadores do presidente Lula no ambiente digital.

Onde assistir à live do Janones e Lula hoje?

O público poderá acompanhar a transmissão gratuitamente pelo YouTube, no canal oficial de Lula. A live do Janones e Lula hoje está marcada para começar às 19h (horário de Brasília). A transmissão pode ser acompanhada pelo seguinte endereço: Canal de Lula no YouTube.

Data: quinta-feira, 5 de novembro;

Horário: 19h (Brasília);

Participantes: Lula e André Janones;

Onde assistir: canal oficial de Lula no YouTube.

O deputado convocou os apoiadores a compartilharem o anúncio e participarem do encontro virtual. A intenção, segundo Janones, é alcançar a maior audiência já registrada por uma transmissão política no Brasil.

A expectativa é que a conversa aborde a vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2026 e o cenário político após o resultado das urnas. Os detalhes da pauta não foram divulgados previamente.

A transmissão também representa uma tentativa de manter ativa a rede de apoiadores organizada por Janones durante a campanha, conhecida como Exército do Lula.

Na reta final da disputa eleitoral, o parlamentar ganhou destaque pela mobilização nas redes sociais, especialmente por meio de vídeos, transmissões ao vivo e mensagens compartilhadas pelo WhatsApp.

Uma primeira live com Lula, realizada em 22 de outubro, registrou 1.183.488 aparelhos conectados simultaneamente, segundo informações divulgadas pelo Congresso em Foco. O encontro contou com artistas e influenciadores e buscou ampliar o engajamento dos eleitores