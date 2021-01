Bolsonaro dá indireta a Doria e diz que ‘vacina é do Brasil’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quebrou o silêncio nesta segunda-feira (18) sobre a aprovação do uso emergencial da vacina CoronaVac. Ele disse que “não tem o que mais discutir” e mandou uma indireta para João Doria (PSDB), um dos maiores apoiadores do imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac.

“A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também, que era para ter chegado aqui. Então, está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador, não”, afirmou Bolsonaro para a imprensa.

A tarde do último domingo (17) foi histórica para o país, que luta contra a pandemia da Covid-19 desde março do ano passado. Isso porque a primeira dose da vacina brasileira foi aplicada na enfermeira Mônica Calanzas, entretanto, Bolsonaro não marcou presença na ocasião que aconteceu no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Além da CoronaVac, o imunizante Oxford/AstraZeneca também foi autorizado pela Anvisa. O governo de Bolsonaro encomendou 2 milhões de doses da vacina, que ainda não chegaram no país. O avião que buscaria a vacina em Mumbai, na Índia, no dia 15 de janeiro, não chegou a sair do solo brasileiro.

Para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Srivastava, o momento é “muito cedo” para falar sobre exportação de vacinas para outros países. Bolsonaro disse que a culpa do atrasado foi por causa de “pressões políticas” do país asiático.

Afinal, Bolsonaro não é a favor da vacina brasileira?

O presidente já fez uma série de declarações polêmicas sobre a CoronaVac, conhecida por ser a “vacina do Brasil”. Com o intuito de competir na corrida eleitoral ano que vem, e a fim de garantir seu segundo mandato como presidente do país, Bolsonaro e Doria devem disputar as eleições de 2022.

Em um vídeo vazado na web no último domingo (17), Bolsonaro mandou um recado quente para o governador de São Paulo, entretanto, a gravação não é atual, mas sim de outubro do ano passado. “Querido governador de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você. Sabe disso, poxa… Fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, é do povo, não vai comprar tua vacina também não, tá ok? Procura outro pra pagar a tua vacina aí”, declarou.

Jair Bolsonaro também é contra a obrigatoriedade da vacina no país. Tal opinião vai contra o que pensa o Supremo Tribunal Federal (STF) e até mesmo João Doria. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a “aplicação de medidas restritivas” para quem se recusar a entrar no programa de vacinação contra a Covid-19.

Em seu discurso neste domingo (17), Doria mandou indiretas para Bolsonaro e disse que o dia foi de “triunfo contra os negacionistas da vacina”.

