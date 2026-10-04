Confira os 53 deputados federais eleitos em Minas Gerais mais votados

Os eleitores de Minas Gerais definiram neste domingo, dia 4 de outubro, os 53 deputados federais que vão representar o estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. A apuração dos votos começou às 17h, e a lista dos eleitos será atualizada conforme a totalização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Saiba quem são os 77 deputados federais eleitos em Minas Gerais

Veja a lista dos mais votados em:

1 – Nikolas Ferreira – eleito

A posse dos deputados estaduais eleitos ocorrerá em 1º de fevereiro de 2027, uma segunda-feira. Já o presidente da República e os governadores eleitos tomarão posse em 1º de janeiro de 2027, uma sexta-feira.