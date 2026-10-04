Política

Confira os 53 deputados federais eleitos em Minas Gerais mais votados

Novo mandato começa em 2027

Escrito por Anny Malagolini
deputados federais eleitos em Minas Gerais Foto: Agência Brasil
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Os eleitores de Minas Gerais definiram neste domingo, dia 4 de outubro, os 53 deputados federais que vão representar o estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. A apuração dos votos começou às 17h, e a lista dos eleitos será atualizada conforme a totalização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Saiba quem são os 77 deputados federais eleitos em Minas Gerais

Veja a lista dos mais votados em:

1 – Nikolas Ferreira – eleito

A posse dos deputados estaduais eleitos ocorrerá em 1º de fevereiro de 2027, uma segunda-feira. Já o presidente da República e os governadores eleitos tomarão posse em 1º de janeiro de 2027, uma sexta-feira.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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