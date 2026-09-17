Crise no STF: Gilmar Mendes e Mendonça batem boca nas redes sociais por caso Banco Master

Os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizaram uma troca de críticas nas redes sociais nesta quarta-feira (17). O bate-boca envolve a divulgação de mensagens encontradas nas investigações sobre o Banco Master e a exposição do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Gilmar Mendes saiu em defesa de Gonet e criticou a forma como as conversas foram divulgadas. Para o ministro, a reputação do procurador-geral acabou sendo atingida mesmo depois de a Polícia Federal não encontrar indícios de irregularidades relacionados a ele.

Na publicação, Gilmar não poupou o colega. Ao comentar um vídeo em que Mendonça agradece manifestações de apoio recebidas após a divulgação das mensagens, chamou o ministro de “boneco de campanha” e “pixuleco eleitoral”.

O que está acontecendo no STF?

A discussão está ligada às investigações sobre o Banco Master. Entre os materiais analisados pelo Supremo estão conversas atribuídas ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador da instituição, que mencionam autoridades como Paulo Gonet e Alexandre de Moraes.

Durante a sessão do STF na terça-feira (15), Mendonça afirmou que a Polícia Federal não havia encontrado elementos que apontassem para uma conduta ilícita de Gonet.

Foi justamente a exposição dessas mensagens que provocou a reação de Gilmar. O decano questionou por que os diálogos foram tornados públicos se, segundo o próprio relator, não havia nada contra o procurador-geral.

O gabinete de Mendonça rebateu a crítica. Em nota, afirmou que o levantamento do sigilo ocorreu em um procedimento específico, por meio de decisão fundamentada e dentro das atribuições do ministro.

A manifestação também negou que Mendonça tenha sido complacente com vazamentos. Segundo o gabinete, o ministro determinou uma apuração específica sobre a divulgação indevida de informações.

Mendonça responde a Gilmar Mendes

Na resposta, Mendonça também elevou o tom e questionou o que chamou de divulgação seletiva de conversas envolvendo ministros do próprio STF.

O ministro citou mensagens que vieram a público nos últimos dias e envolvem Gilmar Mendes, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques. Para Mendonça, esse tipo de exposição pode ser usado para constranger integrantes da Corte de acordo com o andamento de julgamentos.

Mendonça ainda defendeu a criação de um código de ética para o STF, com regras para a conduta dos ministros dentro e fora do tribunal, inclusive nas redes sociais.

A troca pública ocorre enquanto o Supremo analisa os desdobramentos do caso Banco Master. O episódio colocou Gilmar Mendes e André Mendonça em um confronto direto sobre a divulgação das informações e a maneira como o caso vem sendo tratado publicamente.

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