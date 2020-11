Eleições 2020 SP – O empreendedorismo feminino é um assunto que tem ganhado cada vez mais atenção no Brasil. É no empreender que muitas mulheres que estão desempregadas buscam uma alternativa de renda. Muitas delas são mães que viraram estatística pós licença maternidade. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Arthur do Val do Patriota, conhecido popularmente como “Mamãe Falei”, disse essa semana ao jornal G1 que em seu governo irá incentivar o empreendedorismo feminino na cidade de São Paulo.

Proposta de Arthur do Val nas Eleições 2020 SP

Ele ressaltou ainda a preocupação à mães com crianças pequenas e disse que, se eleito, dará total apoio a classe, começando com uma proposta de entregar a gestão de creches municipais para organizações sociais.

Segundo o candidato Arthur do Val, tem de haver uma padronização de contratos das OSs (Ordem de Serviço de Segurança) e deve haver uma prestação de contas mais transparente, no setor de educação infantil. Ainda de acordo com o candidato, a padronização dos contratos tem que ser acessível ao cidadão comum e deve estar no portal da transparência, principalmente nos contratos que envolvem as creches municipais

O candidato conhecido como Mamãe Falei disse também que irá ampliar as creches para que as mães possam se dedicar, também, ao empreendedorismo.