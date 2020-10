Eleições 2020: saiba qual é o partido dos candidatos a prefeito de SP

As eleições 2020 acontecerão dia 15 de novembro, e 29 de novembro caso alguma disputa vá para segundo turno. Cada candidato é representado por um partido, cujo os projetos e propostas para o município estão alinhados. Na capital paulista são 14 candidaturas, destas, 13 foram deferidas e uma recorrerá o indeferimento.

O Jornal DCI organizou uma lista com o nome dos candidatos e seus devidos partidos, assim como algumas informações básicas da organização e seus princípios. Confira!

Partidos dos candidatos à Prefeitura de SP – Eleições 2020

Partido político é uma organização de pessoas com o mesmo interesse e ideais sociais que unem forças e estratégias para disputar eleições democráticas, conquistar cargos e, assim, executar seus projetos. No Brasil há 33 desses, devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para que o eleitor vote conscientemente, é preciso conhecer os partidos de cada candidato. Então, veja qual é o partido dos candidatos a prefeito em SP e alguns dos seus princípios e histórico breve!

1. Andrea Matarazzo do PSD

De acordo com o TSE, o Partido Social Democrático (PSD) possuía 406.544 filiados em setembro de 2020. O partido nasceu em 2011 e, atualmente, seu presidente nacional é Gilberto Kassab.

O número do PSD é o 55, seus princípio se baseiam na defesa das liberdades de expressão e opinião e direito do cidadão à informação. Contra censura, controle, restrição ou regulamentação da mídia.

2. Antônio Carlos do PCO

O Partido da Causa Operária (PCO) é considerado de extrema-esquerda. Filiados ao PT, estão ativos desde 1995. Seu número é o 29 e o atual presidente nacional é Rui Costa Pimenta.

Sobre seus valores, o PCO tem a seguinte chamada: “Faça parte da luta contra o fascismo e contra o Golpe de Estado no Brasil. Venha para um partido verdadeiramente revolucionário e comunista. Por um governo dos trabalhadores, por um Estado operário, filie-se ao PCO!”

3. Arthur do Val Mamãe Falei do PATRIOTA

O partido PATRIOTA possuía em setembro de 2020 cerca de 331.668 filiados, segundo o TSE. Quando registrado em 2012, a organização tinha outro nome, Partido Ecológico Nacional (PEN), efetivando a mudança em 2018. Seu número é o 51 e o atual presidente nacional é Adilson Barroso Oliveira.

Nas últimas eleições presidenciais, o PATRIOTA apoiaria o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas diante de algumas circunstâncias, anunciou a pré-candidatura do ex-bombeiro e deputado Cabo Daciolo à presidência.

4. Bruno Covas do PSDB

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) foi fundado em 1988 pelo ex-governador de SP Mario Covas. Seus membros e filiados são chamados de tucanos pelo símbolo do partido.

De acordo com o TSE, o PSDB possuía 1.379.112 filiados em setembro de 2020. Seu número é o 45 e o atual presidente nacional é Bruno Cavalcanti de Araújo. O partido é considerado de centro.

5. Celso Russomanno do REPUBLICANOS

O REPUBLICANOS foi criado em 2003, mas registrado oficialmente em 2005, com o nome Partido Municipalista Renovador (PMR). Em 2006 mudou para Partido Republicano Brasileiro (PRB) e, em 2019, para o nome atual. Seu número é o 10 e o atual presidente nacional é Marcos Antonio Pereira.

Sobre seus valores, o Republicanos destaca ser um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos, preservadores da soberania nacional, da livre iniciativa e da liberdade econômica.

6. Guilherme Boulos do PSOL

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) foi fundado em 2004, é considerado de esquerda à extrema-esquerda e defendendo o socialismo democrático. Seu número é o 50 e o atual presidente nacional é Juliano Medeiros.

Antes de sua criação, os fundadores do PSOL eram associados ao Partido Trabalhista (PT), mas devido algumas divergências de posicionamentos foram expulsos do partido. O partido defende, atualmente, o impeachment do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

7. Jilmar Tatto do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi fundado em 1980, considerado como um movimento de esquerda. O PT esteve no governo da presidência da República desde 2003, com Lula no poder, até 2016, com Dilma Rousseff, que teve o impeachment aprovado pelo Congresso Nacional à época.

Segundo o TSE, o PT possuía em setembro deste ano 1.534.994 filiados. Seu número é o 13 e a atual presidente nacional é Gleisi Helena Hoffmann.

8. Joice Hasselmann do PSL

O Partido Social Liberal (PSL) foi fundado em 1994 pelo atual presidente nacional Luciano Caldas Bivar. Seu número é o 17 e, em outubro deste ano, possuía 435.377 filiados, segundo o TSE.

Historicamente, o PSL era considerado um partido ligado ao social-liberalismo, mas, após tornar-se o partido do atual presidente do Brasil, passou a adotar o conservadorismo dos costumes e o liberalismo econômico.

9. Levy Fidelix do PRTB

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) foi registrado pelo TSE em 1997, considerado atualmente como um partido de direita. O atual presidente nacional é fundador do partido, e candidato à Prefeitura de SP, José Levy Fidelix da Cruz.

Seu número é o 28 e possuía, em setembro deste ano, 147.426 filiados, segundo TSE. Em 2018, o partido decidiu abrir mão de uma candidatura própria para apoiar a presidência de Jair Bolsonaro.

10. Márcio França do PSB

O atual Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi fundado em 1985, após a redemocratização. É considerado um partido de esquerda que defende as transformações sociais e as liberdades civil e política.

Seu número é o 40 e o presidente nacional é Carlos Roberto Siqueira de Barros. Em 2018, abriu mão de lançar candidatura própria à presidência da República e apoiou Fernando Haddad do PT.

11. Marina Helou do REDE

O Rede Sustentabilidade foi registrado oficialmente em 2015, fundado pela ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, em 2013. Segundo o TSE, em setembro deste ano o partido possuía 33.323 filiados.

Seu número é o 18 e o atual presidente nacional é Pedro Ivo de Souza Batista. Os membros do partido afirmam que o REDE não é de direita, nem de esquerda e nem do centro, consideram um “partido moderno”.

12. Orlando Silva do PC DO B

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) foi fundado em 1962, considerado de esquerda, baseado ideologicamente nos princípios do marxismo-leninismo.

Seu número é o 65 e a atual presidente nacional é Luciana Barbosa De Oliveira Santos. Segundo o TSE, em setembro deste ano o partido possuía 416.088 filiados.

13. Sabará do NOVO

O Partido Novo (NOVO) foi fundado em 2011, mas registrado oficialmente em 2015. Seus princípios estão atrelados às ideias do liberalismo econômico e incentivo ao empreendedorismo. O partido se destacou ao não usar o dinheiro público nas campanhas.

Segundo o TSE, em setembro deste ano o partido possuía 42.158 filiados. Seu número é o 30 e o atual presidente nacional é Eduardo Rodrigo Fernandes Ribeiro.

Na última quinta-feira (21), Sabará foi expulso do NOVO, segundo ele por não pensar como um dos fundadores do partido, João Amoedo. O TSE indeferiu sua candidatura nesta segunda-feira (26) por esse motivo, além da desistência da candidata a vice em sua chapa, Marina Helena. O candidato a prefeito de SP poderá recorrer a decisão, mas terá que convencer o NOVO a aceitá-lo novamente e, ainda, obter uma substituição da candidata a vice.

14. Vera PSTU

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) foi fundado em 1993, tem ideais socialistas voltado para o marxismo revolucionário e é considerado uma organização de extrema-esquerda. Segundo o TSE, em setembro deste ano o partido possuía 15.815 filiados.

Em 2018, o partido lançou a candidatura de Vera Lucia para presidente da República. Seu número é o 16 e o atual presidente nacional é José Maria Almeida.

Para informações adicionais sobre os partidos citados e os demais registrados no TSE, clique aqui.