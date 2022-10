Neste domingo, Lula e Bolsonaro se enfrentarão no confronto realizado pelo UOL, Folha, TV Bandeirantes e TV Cultura.

Veja data do próximo debate presidencial 2022 com Lula e Bolsonaro

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro se encontram no domingo, 16 de outubro, no primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições 2022.

O próximo debate presidencial será realizado pela Band, em parceria com o UOL, Folha e TV Cultura. Os candidatos à Presidência da República confirmaram presença no evento, que começará às 20h e deve terminar às 21h55, de acordo com a programação oficial da emissora.

Como foi o primeiro turno das eleições 2022 entre Lula x Bolsonaro

Lula e Bolsonaro se enfrentam no segundo turno, dia 30 de outubro. No primeiro turno do pleito, o petista teve 48,3% dos votos válidos, contra 42,4% do atual presidente.

O segundo turno será simultaneamente em todo País. O horário seguirá o de Brasília, das 8h às 17h, e nas regiões em que o fuso for diferente, ou o pleito se inicia 7h e encerra 16h, ou no caso do Acre, inicia 6h e termina 15h e Fernando de Noronha 9h e termina 18h.

Próximo debate presidencial 2022 será domingo na Band

O próximo debate presidencial 2022 será realizado no dia 16 de outubro, domingo, a partir das 20h. O confronto estava marcado para o dia 9 de outubro, contudo, a pedido das campanhas dos dois candidatos, o evento foi adiado uma semana. O debate vai ser transmitido para todo o Brasil pelo canal da Band, site oficial e também pelo Youtube, segundo informou a emissora.

O mesmo grupo de veículos também realizou um confronto entre os presidenciáveis no primeiro turno, no dia 28 de agosto, que contou com a presença de Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’Ávila (Novo), além de Lula e Bolsonaro. O confronto foi o primeiro entre os dois candidatos mais votados e foi recheado de acusações e críticas entre ambos.

Segundo a última pesquisa Datafolha divulgada dia 7 de outubro, Lula (PT) lidera com 49% das intenções contra 44% de Bolsonaro, votos brancos/nulos são 6% dos entrevistados e 2% não souberam responder. A expectativa do debate, para ambos, é tentar resgatar mais votos, principalmente os brancos e indecisos para o segundo turno, já que a corrida está acirrada.

Debate SBT

Também está programado para o dia 21 de outubro, sexta-feira, o pool SBT, CNN, Estadão/Eldorado, Portal Terra, Veja e Rádio Nova Brasil FM, a partir das 21h30.

O confronto terá mediação de Carlos Nascimento e não terá a presença de plateia. O debate terá quatro blocos, sendo dois de confronto direito entre os adversários e dois para que os candidatos respondam perguntas dos jornalistas.

Contudo, segundo o Estadão, um dos organizadores do evento, apenas Bolsonaro confirmou presença, a campanha de Lula ainda não respondeu. O petista não compareceu ao debate realizado pelo pool no primeiro turno, dia 24 de setembro.

Segundo apurou a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, Lula deve comparecer apenas em dois confrontos e seu adversário se comprometeu a ir em todos os debates da TV aberta.

Debate Globo

Já o debate da Globo é um dos mais esperados por ser o último antes da votação e está marcado para o dia 28 de outubro, dois dias antes da votação. Segundo o jornal Folha de Pernambuco, o evento vai começar a partir das 21h30 e terá duas horas de duração.

Os candidatos ainda não responderam se se irão ao confronto da emissora, mas a expectativa é de que ambos marquem presença.

No primeiro confronto da emissora, que foi realizado dia 29 de setembro, Lula e Bolsonaro estiveram presentes e também trocaram várias acusações e ofensas entre si. Inclusive, o mediador William Bonner teve de pedir calma e silencio aos adversários várias vezes.

Na última eleição nacional, em 2018, Bolsonaro era candidato à presidência e não compareceu a nenhum dos debates da TV Globo. O político alegou que não esteve presente devido a restrições médicas, pois tinha sofrido um atentado no começo de setembro e estaria se recuperando.

