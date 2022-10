Brasileiros podem consultar a situação de seu título no site do TSE. - Foto: Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Reprodução

O primeiro turno eleitoral já é neste domingo (2) e você ainda não sabe onde encontrar todas as informações de seu título? Veja como consultar o número do título de eleitor pelo CPF ou nome, além de outras dúvidas que podem ter surgido sobre as eleições.

Confira também:

Consultar o número do título de eleitor no site do TSE

Como consultar o número do título de eleitor pelo CPF ou nome sem sair de casa? Nesse caso, o cidadão tem duas opções: ou ele checa pelo site do TSE ou pelo aplicativo e-título.

Não é possível descobrir o número do título apenas com o número da identidade, em nenhum site do TSE ou governo federal. O eleitor pode acessar essa informação apenas com o CPF ou nome completo.

Veja o passo a passo:

1°: Para checar o número do título pelo site do TSE, primeiro o eleitor deve entrar na página oficial do tribunal.

2°: Em seguida, clicar na aba “título de eleitor” e depois em “como consultar seu local de votação ou o número do seu título”.

3°: Por fim, basta preencher as lacunas com seus dados pessoais (nome ou CPF, data de nascimento e nome da mãe, se este constar no documento) e consultar.

Aplicativo e-título só pode ser baixado até a véspera da eleição

1°: Se o eleitor ainda não tem o e-título, ele deve fazer seu download na App Store ou no Google Play até sábado, 1 de outubro.

2°: Com o aplicativo baixado, é preciso colocar os dados pessoais: nome, CPF, data de nascimento, nome do pai e da mãe (se constarem no documento).

3°: O app faz algumas perguntas de verificação para confirmar a identidade do eleitor.

4°: O eleitor deve criar uma senha para o aplicativo.

5°: Assim que for criada a senha, o e-título estará habitado e todas as informações eleitorais aparecerão.

Como consultar o local de votação?

O eleitor pode consultar seu local de votação também no site do TSE ou pelo aplicativo e-título. Veja como:

Site do TSE

Da mesma maneira que o eleitor confere o número do título, ele consulta seu local de votação no site, confira:

1°: O eleitor deve entrar no site do TSE e clicar na sessão “Título de eleitor”.

2°: Clicar na opção “como consultar local de votação ou número de seu título” e, em seguida, acessar a chamada página de consulta.

3°: O eleitor deve preencher as lacunas com seus dados pessoais (nome, CPF e nome da mãe, se este constar no título) e consultar.

4°: Em seguida, o sistema vai divulgar seu local de votação, com zona e seção eleitoral.

Aplicativo e-título

1°: Se o eleitor ainda não baixou, ele deve fazer o download do aplicativo na App Store ou Google Play

2°: O cidadão deve preencher seus dados, como nome e CPF, e em seguida, responder algumas perguntas de verificação, como o bairro em que sua seção eleitoral está localizada. Assim, o e-título estará habilitado.

3°: Basta clicar na opção “onde votar” e o local de votação estará descrito lá, com endereço, zona e seção eleitoral.

Imprimir o título em casa

O eleitor pode também imprimir seu título sem sair de casa. Para isso, ele deve entrar no site oficial do TSE e clicar na aba “Eleitor e Eleições” e, em seguida, em “Autoatendimento do Eleitor”. Feito isso, o cidadão deve escolher a opção “Imprimir Título Eleitoral”.

Em seguida, o eleitor deve preencher com seus dados pessoais, nome ou CPF, data de nascimento e nome do pai e da mãe (se constarem no documento). Se a situação eleitoral estiver regular, um PDF com o título será gerado e poderá ser impresso em casa.

Como ver se minha situação eleitoral está regularizada?

O prazo para regularização e/ou transferência do título de eleitor foi encerrado no dia 4 de maio deste ano. Aqueles que não estiverem com a situação regular ou que tiveram seu título cancelado não poderão votar em 2022. Para checar se sua situação com a Justiça Eleitoral está em dia, é preciso fazer uma verificação no site do TSE.

Ao entrar na página oficial, o eleitor deve apenas ir na aba “Situação Eleitoral” e fazer uma busca usando seu nome completo, CPF ou número do título. Após fazer a consulta, o sistema indicará se existe alguma pendência ou se o título está com a situação regular.

Como gerar o comprovante de votação?

O comprovante de votação é o documento que prova que o eleitor compareceu ao pleito. Ele é entregue ao cidadão, pelo mesário, apenas no dia da eleição. Porém, ao comprovar que sua situação está em dia, o eleitor pode emitir a Certidão de Quitação Eleitoral, tanto online quanto em cartórios eleitorais.

De acordo com o TSE, este documento substitui o comprovante de votação. Eleitores que têm o voto facultativo também podem receber ambos certificados.