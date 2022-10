Eleição: veja que horas sai nova pesquisa eleitoral do Ipec (17)

O terceiro levantamento do instituto vai mostrar como está o cenário no segundo turno presidencial.

O Ipec vai divulgar sua nova pesquisa eleitoral nesta segunda-feira (17). O levantamento será referente à corrida presidencial para o segundo turno, entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Pesquisa eleitoral Ipec para presidente – Eleições 2022

A partir das 18h, o G1 e a GloboNews vão divulgar o resultado da terceira pesquisa eleitoral para presidente feita pelo Ipec no segundo turno.

Contratado pela Globo, o levantamento ouviu 3008 entrevistados entre os dias 11 e 17 de outubro, segundo consta no site de consulta do TSE. O estudo está protocolado sob número de identificação BR-02707/2022 e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Resultado das últimas pesquisas presidenciais

De acordo com o resultado das últimas pesquisas presidenciais, o candidato petista está na frente da disputa. O Ipec publicou seu último levantamento dia 10/10 e apontou liderança de Lula (PT) com 51% das intenções de voto, contra 42% de Bolsonaro (PL).

Brancos e nulos somaram 5% e os indecisos eram 2% dos entrevistados. Em relação aos votos válidos, excluindo brancos e nulos, Lula (PT) tinha 55% contra 45% do atual presidente.

Próximas pesquisas presidenciais

Além do Ipec, outros institutos também irão divulgar suas pesquisas eleitorais para presidente essa semana, veja as datas:

17/10 – MDA

– MDA 18/10 – Ipespe

– Ipespe 19/10 – PoderData

– PoderData 19/20 – Datafolha

– Datafolha 19/10 – Quaest

– Quaest 20/20 – Ideia

Pesquisas para governador SP

No dia 19 de outubro, os institutos Datafolha e Real Time Big Data irão divulgar as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno do governo de São Paulo. No estado paulista, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputam a vaga de governador.

De acordo com os últimos levantamentos, Tarcísio lidera a corrida.

Segundo turno

O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro, com a votação sendo das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

No primeiro turno presidencial, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) foram os dois nomes mais votados na disputa presidente e tiveram, respectivamente, 48,3% e 43,2% dos votos válidos no pleito, de acordo com apuração do TSE.

Com esse resultado, os dois candidatos estão no segundo turno da corrida presidencial. 12 estados também vão decidir seus governadores no dia 30.