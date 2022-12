Sem Bolsonaro, quem vai passar a faixa para o Lula?

Se as últimas notícias se confirmarem, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai estar em Brasília no dia 1° de janeiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) toma posse para o cargo de Presidente da República. Sendo assim, a passagem da faixa presidencial, que tradicionalmente ocorre entre os chefes do Executivo (do presidente que está saindo para o que está entrando), não deve ocorrer. Pelo menos não dessa forma.

Bolsonaro já havia sinalizado que não passaria a faixa para Lula e agora os rumores dão conta de que ele vai viajar para os Estados Unidos, onde deve passar a virada do ano. Sem ele, a faixa presidencial deveria ser transmitida para Lula pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos). Mas, em entrevista ao jornal Valor Econômico em novembro, Mourão disse que a função era do presidente e que, portanto, não passaria a faixa presidencial para Lula.

Quem vai passar a faixa para o Lula dia 1º de janeiro de 2023?

Sem Bolsonaro e Mourão em Brasília, a dúvida é se a passagem da faixa presidencial deixa de acontecer durante a cerimônia de posse. Mas o fato é que há alternativas para contornar a situação. Na ausência de Bolsonaro e Mourão, pela hierarquia, a faixa deve ser passada para Lula pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), ou pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD).

De acordo com a CNN, Pacheco sinaliza que está disposto a passar a faixa presidencial para Lula no dia 1° de janeiro. As presenças de Lira e Pacheco são certas na posse, já que uma parte dos ritos será realizada no Congresso, como a recepção de Lula e o vice eleito Geraldo Alckmin (PSB) e a assinatura do termo de posse. Portanto, a probabilidade é que a faixa seja passada para Lula por um dos representantes da casa.

Ainda segundo a publicação da CNN, a equipe de Lula estuda outras soluções para garantir que Lula receba a faixa presidencial na posse. Uma delas seria a entrega por um representante do cerimonial da Presidência da República e a outra seria o transporte por um grupo de pessoas que represente a diversidade.

Cronograma da posse de Lula

A posse de Lula vai ocorrer no dia 1° de janeiro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A expectativa da organização do evento é que cerca de 300 mil pessoas estejam no local para acompanhar a cerimônia e o Festival do Futuro, programado para começar depois dos ritos oficiais, com dezenas de artistas brasileiros.

O cronograma da posse já foi divulgado pelo Senado. A passagem da faixa, normalmente, acontece depois que o presidente e o vice-presidente eleitos sobem a rampa do Palácio do Planalto, o que está previsto para ocorrer às 16h20. Veja o cronograma previsto pela organização da posse:

13h30 às 14h30 – Chegada e autoridades e convidados ao Congresso

13h45 às 14h30 – Chegada dos chefes de Estado e de governo ao Senado

14h20 às 14h30 – Chegada de Lula e do vice Alckmin à Catedral Metropolitana de Brasília

14h30 - Saída do cortejo de Lula e Alckmin da Catedral rumo ao Congresso

14h40 - Chegada do cortejo ao Congresso, com receptivo dos presidentes da Câmara e do Senado

15h - Início da sessão solene da posse de Lula com assinatura do termo de posse e pronunciamento oficial

15h50 - Ida para a sala de audiências da Presidência do Senado

16h00 - Deslocamento da sala de audiências para a área externa do Palácio

16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares

16h20 - Ida de Lula e Alckmin para o Palácio do Planalto, onde sobem a rampa

Ao longo do dia, com algumas pausas, o Festival do Futuro vai contar com a apresentação de artistas brasileiros em dois palcos montados na própria Esplanada dos Ministérios. A programação cultural está prevista para começar às 10h do dia 1° de janeiro e terminar às 3h30 do dia 2.

Segurança reforçada em Brasília

Segundo a Isto É Dinheiro, a segurança já está sendo reforçada na capital federal desde o dia 27 de dezembro. A Força Nacional de Segurança Pública atua em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para evitar incidentes até o fim da posse de Lula. O Aeroporto Internacional de Brasília também deve ter reforço policial para a posse, de acordo com a publicação.

Além disso, até o dia 2 de janeiro, estão suspensas as autorizações de porte e transporte de armas de fogo no Distrito Federal, segindo determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

