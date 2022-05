Eleições 2022: 6 possíveis candidatos a governador em MS

As eleições gerais são um dos principais eventos do ano de 2022. Os cargos que serão disputados este ano são: Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). Conheça 6 nomes cotados como possíveis candidatos a governador do MS em 2022.

Marquinhos Trad (PSD) – candidatos a governador MS 2022

Marcos Marcello Trad tem 57 anos de idade e nasceu na cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Um dos nomes entre os possíveis candidatos a governador do MS 2022, ele já foi conselheiro da OAB/MS, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do estado e secretário municipal.

O anseio político vem de família, em que Marquinhos é filho do ex-deputado federal Nelson Trad e de Therezinha Mandetta Trad. Em 2004, foi eleito vereador por Campo Grande, e, entre 2006 e 2014, exerceu o cargo de deputado estadual. Ele estava no segundo mandato consecutivo como prefeito da capital de Mato Grosso do Sul, mas renunciou ao cargo para pleitear o governo do estado.

André Puccinelli (MDB)

Nascido na cidade de Viareggio, na Itália, André Puccinelli é formado em Medicina pela UFPR. Ao longo de sua carreira, foi secretário da saúde entre os anos de 1983 e 1985; deputado estadual por dois mandatos, de 1987 a 1991; e deputado federal de 1995 a 1996. Ao final do último mandato como deputado, foi eleito prefeito da cidade de Campo Grande, cargo em que permaneceu por dois mandatos consecutivos. O mesmo ocorreu quando se tornou governador do Mato Grosso do Sul, posto para o qual vai tentar retornar nas eleições de 2022 como pré-candidato pelo MDB.

Rose Modesto (União Brasil) – candidatos a governador MS 2022

Nascida em 1978, em Fátima do Sul, Rose Modesto é uma das duas mulheres entre os candidatos a governador do MS 2022. Professora formada em História, ela exerce atualmente seu primeiro mandato como deputada federal, eleita em 2018. Anteriormente, já havia atuado como vereadora em Campo Grande, entre os anos de 2009 e 2014. Em 2015, tomou posse como vice-governadora do estado do Mato Grosso do Sul, e, no ano seguinte, tentou ocupar a prefeitura da capital, mas perdeu as eleições.

Eduardo Riedel (PSDB)

Eduardo Riedel é carioca, formado em Ciências Biológicas e com mestrado em Zootecnia. Apesar de ter atuado no setor privado durante boa parte de sua carreira, ele ficou à frente da Secretaria de Infraestrutura desde fevereiro de 2021, ocupou a Secretaria de Governo e coordenou o Prosseguir, programa de monitoramento do coronavírus. Recentemente, precisou anunciar a saída do cargo de secretário de Habitação e Infraestrutura de Mato Grosso do Sul para poder concorrer como um dos candidatos a governador do MS 2022 pelo PSDB.

Capitão Contar (PRTB) – candidatos a governador MS 2022

Conhecido como Capitão Contar, Renan Barbosa Contar nasceu em 1983, na cidade de Campinas. Ele se mudou para a capital do Mato Grosso do Sul após se formar na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Capitão de carreira do exército brasileiro, em 2018, foi eleito deputado estadual pelo PSL, mas trocou de partido por conta das eleições gerais de 2022, em que atualmente integra o PRTB para disputar o cargo de governador do Mato Grosso do Sul.

Giselle Marques (PT)

Giselle Marques é o nome que representa o PT entre os possíveis candidatos ao governo do MS nas eleições de 2022. Com 54 anos de idade, ela é advogada, professora universitária, doutora em Direito e tem pós-doutorado em desenvolvimento regional. Entre 2004 e 2007, ocupou os cargos de superintendente do Procon e de gerente de licenciamento do Instituto de Meio Ambiente do Pantanal (IMAP). A princípio, ela era um dos nomes cotados para concorrer ao Senado, mas o partido optou por lançá-la como pré-candidata a governadora do Mato Grosso do Sul.

Quando será a eleição de 2022?

Segundo o calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno das eleições de 2022 será no dia 2 de outubro, enquanto o segundo ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Dessa forma, a apuração deve começar ao mesmo tempo em todo o país. Em Manaus, por exemplo, os eleitores poderão votar entre as 7h e as 16h. Já em Fernando de Noronha, a eleição será realizada entre das 9h às 18h.

Os cargos que serão disputados nas eleições de 2022 são: presidente da República e vice, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação.

