Ipec pesquisa presidente 2022 sai hoje no JN (19/9); veja horário

A próxima Ipec pesquisa presidente 2022 será divulgada esta noite (19), durante o Jornal Nacional, na TV Globo. O instituto fez seu maior levantamento, ouvindo 3008 pessoas entre os dias 13 e 19 de setembro, de todos os estados do Brasil. A apuração foi encomendada pela Globo e tem como margem de erro dois pontos para mais ou menos.

A pesquisa está registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número de identificação BR-00073/2022.

De acordo com os últimos levantamentos feitos pelo Ipec, o candidato Lula (PT) ficou à frente em todos, seguido por Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa do dia 12 de setembro, apontou o petista com 46% das intenções de voto e o atual presidente com 31%. Uma vantagem de 15 pontos percentuais.

Próxima Ipec pesquisa presidente 2022 sai hoje

Segundo consta no site do TSE, a pesquisa Ipec presidente 2022 será divulgada hoje e lançado durante o Jornal Nacional, na TV Globo, a partir das 20h55.

O instituto vai divulgar a resposta dos eleitores sobre suas intenções de voto para presidente, além de outros questionamentos, como: qual o grau de rejeição a cada candidato ou se sua decisão já está 100% tomada para o voto. Os eleitores também tiveram que responder em quem votariam em um cenário de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados, Lula e Bolsonaro.

Contudo, uma pergunta inédita foi feita aos entrevistados pelo Ipec, o instituto questionou se os eleitores preferem que a eleição seja definida logo no primeiro turno. A partir dessa pergunta, foi questionado se eles mudariam seu voto caso percebessem que o candidato escolhido não tem chances de vitória. Também foi questionado se a corrupção aumentou ou diminuiu durante o governo Bolsonaro (PL).

Quem está na frente nas eleições 2o22

Segundo último levantamento do Ipec, divulgado no dia 12 deste mês, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava na liderança com 46% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 31% dos votos. Na sequência apareceram Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 4%. Os candidatos Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) ficaram com 1% cada. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) foram citados, mas não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos somam 6% e 4% dos entrevistados não sabiam ou não quiseram responder à pesquisa.

Veja classificação da última pesquisa Ipec:

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 4%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Vera (PSTU): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Brancos ou nulos 6%

Não souberam ou não responderam: 4%

Este último levantamento Ipec ouviu 2.512 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro em 158 municípios brasileiros. A pesquisa foi registrada no TSE sob número de identificação BR-01390/2022. Seu índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula ganha no primeiro?

Segundo o último levantamento do Ipec, Lula (PT) tinha 51% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 30% de Bolsonaro (PL). Dessa maneira, o ex-presidente poderia ser eleito no primeiro turno. Pois para fazer a apuração final dos votos, a Justiça Eleitoral contabiliza apenas os votos válidos e o candidato à presidência que tiver mais de 50% desses votos, é eleito logo no primeiro turno. Portanto, de acordo com a última pesquisa, a eleição poderia ser definida já no dia 2 de outubro deste ano. Mas é preciso esperar resultado de outros levantamentos para chegar a uma conclusão mais concreta.

Primeiro turno eleitoral 2022

Este ano, o primeiro turno eleitoral será dia 2 de outubro e o segundo turno, caso seja necessário, está marcado para o dia 30 do mesmo mês. A votação ocorre das 8h às 17h, horário de Brasília. Este ano, os eleitores votam em candidatos para cinco cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos.