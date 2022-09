Eleições: qual o salário Deputado Federal 2022 e o que o político faz?

Com as eleições de 2022 chegando, é interessante entender os cargos que estão sendo disputados para escolher as melhores pessoas para eles. Além disso, é importante saber quanto os parlamentares ganham para que as fiscalizações sejam mais efetivas. Por exemplo, você sabia que o salário de um deputado federal no Brasil é de R$ 33.763,00.

O Portal da Transparência divulga quanto cada representante político recebe mensalmente, além de detalhar todos os seus benefícios.

Confira o salário deputado federal 2022.

Qual o salário deputado federal 2022?

De acordo com o Portal da Câmara dos Deputados, o salário de um deputado federal é de R$ 33.763,00. Contudo, o parlamentar ganha outros benefícios enquanto exerce o mandato.

O deputado tem direito à chamada cota para o exercício da atividade parlamentar (Ceap): o valor vai depender do estado de cada deputado. A menor cota é a do Distrito Federal (DF), sendo a quantia de R $30.788,66 e a maior de Roraima, a quantia é de R $45.612,53. Esse valor pode ser utilizado com os seguintes gastos:

Passagens aéreas; telefonia e serviços postais;

Hospedagem (exceto para parlamentares do Distrito Federal);

Locação/fretamento de automóveis (limite de R$ 10,9 mil por mês), aeronaves e embarcações, serviços de táxi, pedágios;

Combustíveis e lubrificantes (limite de R$ 6 mil por mês);

Serviços de segurança (limite de R$ 8,7 mil por mês);

Participação em cursos, palestras, seminários, simpósios e congressos, (limite mensal de 25% da menor Ceap mensal);

Complementação do auxílio-moradia (limite de R$ 1.747)

Divulgação do trabalho do parlamentar (exceto 120 antes das eleições se o deputado for candidato);

Contratação de consultorias e trabalhos técnicos.

Manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar.

Além de direito a benefícios como:

Auxílio-moradia: no valor de R$ 4.253 destinados a parlamentares que não residem no Distrito Federal;

Auxílio com despesas relacionadas à saúde: deputados têm direito a atendimento médico dentro do Departamento Médico da Câmara (Demed). Os parlamentares também podem pedir reembolso de despesas feitas fora do Demed;

Ajuda de custo: os deputados têm uma ajuda remunerada custo referente ao valor de seu salário;

Verba destinada à contratação de pessoal: no valor de R$ 106.866,59 por mês, para contratação de 25 secretários;

Cota gráfica: deputados podem pedir a impressão de material oficial de papelaria, como papel timbrado;

Aposentadoria: parlamentares têm direito à aposentadoria referente ao tempo de mandato. Contudo para tal benefício é preciso que o deputado tenha pelo menos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição.

O que faz um deputado federal?

Os deputados federais devem representar a população dentro da esfera política federal. Por isso, eles devem propor e votar leis que visem melhorar a vida dos brasileiros. Veja a seguir alguns de suas principais funções:

Fiscalizar o Poder Executivo;

Apresentar projetos de lei;

Criar CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) para investigar possíveis irregularidades;

Votar e discutir projetos de leis;

Autorizar a abertura de um processo de um impeachment contra um presidente;

Elaborar o regimento interno da Câmara dos deputados.

Requisitos para ser deputado federal no Brasil

Para que alguém se candidate a qualquer cargo político, ele deve cumprir alguns requisitos. No caso de deputado federal, o cidadão deve:

Ter 21 anos;

Ser brasileiro;

Ser filiado a um partido político;

Estar em dia com a justiça eleitoral;

Ser alfabetizado;

Ter domicílio eleitoral no local pelo qual concorre ao cargo;

Ter pleno exercício dos direitos políticos.

Quanto ganha o Jair Bolsonaro?

Atualmente, o salário bruto (sem descontos) do presidente Jair Bolsonaro (PL) é de R$ 30.934,70, mesma quantia que seu vice, Hamilton Mourão recebe mensalmente, de acordo com dados do Portal da Transparência.

Além do salário recebido, o presidente, assim como outros parlamentares, tem outros benefícios. Por exemplo, o chefe do executivo tem direito a duas moradias, uma no Palácio da Alvorada e outra na Granja do Torto, a plano de saúde, entre outros beneficios.

Além disso, o atual presidente também recebe R$ 11.324,96 mensais por conta de sua aposentadoria do cargo de capitão reformado.