Foi confirmada a ida de Lula (PT) no Flow. - Fotos: Reprodução/Twitter

O candidato dará entrevista no Flow Podcast ao vivo nessa terça (18).

Entrevista do Lula no Flow Podcast ao vivo: horário e como assistir

Entrevista do Lula no Flow Podcast ao vivo: horário e como assistir

Há pouco mais de uma semana para as eleições, o público poderá acompanhar ao vivo nesta terça-feira (18), a entrevista de Lula no Flow. O programa com o candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores está previsto para começar às 19 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo Youtube.

O canal do Flow Podcast, que reúne 4,5 milhões de inscritos, já recebeu políticos como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro.

Como assistir o Lula no Flow hoje

A entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva no Flow, um dos maiores canais do Youtube, está prevista para às 19 horas e será ao vivo com o apresentador Igor Coelho, conhecido como 3k.

Segundo o deputado federal André Janones (Avante), a frase polêmica “pintou um clima, dita pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro em relação à menores de idade, será um dos assuntos tratados por Lula no Podcast.

Clique aqui para assistir ao programa em tempo real. Todo o podcast é gravado e fica salvo na internet, então, é possível assistir a hora quiser, mesmo depois do final do programa.

Os podcasts do Flow costumam ser longos e podem durar mais de quatro ou cinco horas, não há um tempo limite determinado. A entrevista com o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedida em agosto de 2022, por exemplo, durou cinco horas e vinte minutos. O vídeo soma 15 milhões de acessos na plataforma.

Antes de Lula, o Flow entrevistou outros candidatos à presidência. Ciro Gomes (PDT) foi ao programa em setembro de 2022, antes do primeiro turno. A conversa com o candidato durou três horas e teve cerca de 1 milhão de visualizações.

Simone Tebet (MBD), também candidata à presidência, foi ao programa em setembro. A entrevista durou três horas e quarenta minutos e teve 360 mil visualizações.

Assista também a entrevista de Bolsonaro no Flow no primeiro turno da eleição

Bolsonaro esteve no programa em agosto, dois meses antes do primeiro turno das eleições. Veja o vídeo na íntegra.