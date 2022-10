O deputado petista André Janones (PT-MG) publicou a notícia em seu Twitter no domingo (16).

Lula no Flow? Entenda a confusão e veja se candidato vai participar

O deputado André Janones (PT-MG) publicou em suas redes sociais no domingo (16), que os eleitores poderiam acompanhar Lula no Flow Podcast, na terça-feira (18). A publicação foi feita logo após o debate na Band entre o petista e Jair Bolsonaro (PL). O apresentar do programa se manifestou em relação à notícia dada.

Lula no Flow

Logo após o término do debate de domingo (16), o deputado André Janones (PT-MG) publicou em seu Twitter que Lula (PT), candidato o qual apoia, estaria presente no podcast Flow na terça-feira (18).

“Querem assistir mais um Show? Terça feira o maior de todos os tempos está ao vivo no Flow Podcast! Bora quebrar mais um recorde de audiência e fazer história?”, escreveu o deputado.

O Flow é um podcast transmitido apenas pelo Youtube que recebe desde políticos até influencer digitais para dar entrevistas. No ano passado, Ciro Gomes (PDT) foi entrevistado no programa.

Querem assistir mais um Show? Terça feira o maior de todos os tempos está ao vivo no Flow Podcast! Bora quebrar mais um recorde de audiência e fazer história? pic.twitter.com/80u57t33V7 — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 17, 2022

Após sua publicação, a página de fofoca “Choquei” também fez uma postagem confirmando a notícia e afirmando que Lula (PT) iria dar entrevista ao Flow na terça-feira (18). A página ainda afirmou que “O candidato Lula será entrevistado pelo apresentador do canal, Igor Rodrigues Coelho.”.

Mas, em seguida, o apresentador do podcast, Igor Coelho, compartilhou a publicação da página e escreveu “Ué” indicando que a notícia não seria verdadeira, pois nem ele estaria sabendo.

O perfil oficial do Flow no Instagram também publicou a agenda da semana e Lula não aparece entre os convidados. No entanto, o candidato a governador por são Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) – que é apoiado por Bolsonaro – será entrevistado na sexta-feira (21)

Mesmo após a resposta de Igor e do Flow, tanto o “Choquei” quanto Janones mantiveram suas publicações e não se pronunciaram. O candidato Lula (PT) e seu partido não se manifestaram sobre a presença do candidato no programa, nem sobre a postagem de Janones.

