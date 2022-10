Quando vai ser o segundo turno? Votação será em outubro

As regras para votação no segundo turno permanecem as mesmas. - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Reprodução

Os brasileiros foram às urnas neste domingo (2) para votar em seus candidatos no primeiro turno. Mas quando vai ser o segundo turno? Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se houver necessidade, o próximo turno está marcado para 30 de outubro, último domingo do mês.

Quando vai ser o segundo turno?

Se for necessário, o segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. O horário de votação será o mesmo do primeiro pleito, seguindo o fuso de Brasília, das 8h às 17h. Todo o país vai votar ao mesmo tempo.

Estados que não estiverem no mesmo fuso horário da capital federal, terão que se adequar novamente para abrir e fechar as seções eleitorais.

Veja os horários de votação nos fusos brasileiros:

Das 6h às 15h: Acre e alguns municípios do Amazonas que seguem o mesmo fuso do Acre;

Das 7h às 16h: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e maior parte dos municípios do Amazonas;

Das 9h às 18h: Fernando de Noronha (PE);

Das 8h às 17h: Demais estados que seguem o horário de Brasília.

Com o horário de votação unificado, a expectativa é de que a apuração comece às 17h e termine mais cedo do que nos outros anos.

Veja também: Como justificar ausência

Como denunciar fake news pela internet

Pode votar de bermuda

O que acontece se não votar

Regras para votar no segundo turno?

Segundo o TSE, as regras do segundo turno são iguais às do primeiro. O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, que pode ser, por exemplo: passaporte ou carteira de habilitação. O e-título que contiver a foto do cidadão também pode ser usado com documento de identificação.

Os eleitores também não poderão levar o celular consigo na cabine de votação. Aqueles que não deixarem o equipamento com os mesários não poderão votar.

No segundo turno também fica proibido fazer campanha, distribuir materiais gráficos, camisetas, carros de som, manifestações, uso de alto falantes e aglomeração de pessoas uniformizadas dentro da zona eleitoral. O eleitor pode apenas fazer a manifestação silenciosa de seu voto ou posição política, como usar camiseta de um candidato ou uma bandeira.

O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas com idade entre 18 e 69 anos. Brasileiros analfabetos e/ou com 16 ou 17 anos ou idade acima de 70 não precisam votar, nem justificar ausência no pleito. Para esses grupos, o voto é facultativo, podem votar apenas se quiserem.