Motociata Bolsonaro em SP: candidato faz último ato no sábado (1/10)

Na véspera do primeiro turno, a equipe do atual presidente convocou seus apoiadores para a última motociata Bolsonaro antes da votação de domingo (2). Segundo informações de seu site, os atos em favor da reeleição do candidato do PL acontecerão em todo o Brasil, no período da manhã e da tarde.

Amanhã é o último dia em que é permitido fazer campanhas políticas antes do primeiro turno eleitoral.

Agenda de Bolsonaro

De acordo com a agenda do candidato, Bolsonaro irá participar da última motociata antes do primeiro turno de São Paulo. O evento está marcado para a Praça Campo de Bagatelle, em Santana, e, segundo informações da revista Veja, deve seguir até o Parque do Ibirapuera.

Além de Bolsonaro, o candidato ao governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o candidato ao senado, Marcos Pontes (PL), marcarão presença no evento.

A concentração começará às 7h e a motociata sairá às 10h22. O horário ser quebrado é uma estratégia de campanha do presidente, já que seu número eleitoral é o 22.

Santa Catarina

Ainda de acordo com o site do Bolsonaro, o presidente também marcará presença em Florianópolis (SC) em outra motociata às 14h. O evento está marcado para começar no Terminal da Trindade.

Motociata Bolsonaro em Caldas Novas hoje (30)

Na manhã de hoje (30), Bolsonaro participou de uma motociata em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Segundo o veículo Estado de Minas Gerais, o presidente chegou na cidade por volta das 9h30 e foi para o ato.

Sábado é o último dia para campanhas

De acordo com o calendário oficial do TSE, sábado (1°), véspera da eleição, é o último dia para os candidatos fazerem campanhas políticas e comícios. Após as 22h de amanhã, ficará proibido: o uso de alto-falantes para campanha, carros de som dos candidatos, campanhas, distribuição de material gráfico, carreatas, passeatas e caminhadas.

Este ano o primeiro turno eleitoral será no domingo, dia 2 de outubro. Se for necessário, o segundo turno está marcado para o dia 30 do mesmo mês. Em ambos turnos, a votação será das 8h às 17h.